Die 11 besten Filme mit Florence Pugh

Don't Worry Darling - Trailer Deutsch 7 / 13

Anzeige

Der Mystery-Thriller mit Florence Pugh und Harry Styles in den Hauptrollen hat 2022 viele Schlagzeilen gemacht. Vor allem ging es um Spannungen am Set zwischen Pugh und Olivia Wilde. Der Film selbst handelt vom Leben in einer Simulation und dem Erwachen in der Realität, wobei vor allem das Ende Zuschauer zu vielen Spekulationen bewegt hat.