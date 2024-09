Endlich im Stream: Sci-Fi-Film auf Amazon begeistert die Zuschauer

Ein neuer Horror-Blockbuster ist auf dem ersten Platz der Streaming-Charts – doch ihr findet ihn weder auf Netflix noch auf Disney+.

A Quiet Place: Tag Eins ist endlich im Stream

Nachdem A Quiet Place: Tag Eins im Juni 2024 in den Kinos gestartet ist, könnt ihr ihn jetzt endlich auch zu Hause anschauen. Und das Interesse am Survival-Horror-Blockbuster ist entsprechend groß – obwohl alle für den Film in die Tasche greifen müssen, trotz Abo.



Momentan hat A Quiet Place: Tag Eins den ersten Platz der deutschen Streaming-Charts eingenommen; auf ihn folgen Rebel Ridge (Netflix) und Kalki 2898-AD (Netflix) (Quelle: JustWatch).



Noch nicht gesehen? Schaut in den Trailer zum neuesten Teil von A Quiet Place:

Seht euch den Trailer zu A Quiet Place: Tag Eins an.

Mit Katze auf dem Arm durch die Apokalypse

In A Quiet Place: Tag Eins könnt ihr hautnah miterleben, wie genau die Sci-Fi-Apokalypse überhaupt begonnen hat: Die todkranke Sam (Lupita Nyong'o) besucht ein Hospiz in New York, als feindliche Außerirdische die Stadt angreifen. Schnell wird klar, dass sie jedoch eine Schwäche haben: Sie können ihre Opfer nur über Geräusche wahrnehmen.



Die Frage bleibt, wie still die Stadt werden kann – und ob die Flucht auch mit einer Katze auf dem Arm klappt, der man nicht sagen kann, was sie auf keinen Fall tun darf.



A Quiet Place: Tag Eins könnt ihr momentan nur auf Amazon kaufen. Gerade kostet der Film 13,99 Euro.



Übigens: Memes und TikTok-Challenges haben sich A Quiet Place: Tag Eins bereits angenommen – auf den Social-Media-Kanälen versuchen Katzenbesitzer, mit ihrem Tier auf dem Arm ein Stück zu rennen, ohne dass es miaut. Eben ganz wie im Film ist es bei der Challenge wichtig, so leise wie möglich zu sein – sonst holen einen die Aliens.

