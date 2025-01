ESC 2025 Teilnehmer: Auf diese Musiker dürft ihr euch freuen

38 / 39

Theo Evan geht für Zypern an den Start. Der griechisch-zyprische Sänger, Tänzer und Schauspieler studierte an dem renomierten Berklee College of Music in Boston Musik und Performance und stand bereits als Ehrengast bei Abschlussfeiern der Universität mit musikalischen Größen wie Missy Elliot, Justin Timberlake oder John Legend auf der Bühne. Mit welchem Titel er in Basel auftreten wird, ist noch nicht bekannt.

Theo Evan – Steckbrief: