Fan-Traum wird wahr: Rockstar-Epos kommt auf den PC

Nach den Leaks haben wir nun Gewissheit: Rockstar bringt wirklich Red Dead Redemption auf den PC – 14 Jahre nach dem Launch für die Konsolen. Erstes Gameplay gibt es im offiziellen Trailer zu sehen, den ihr euch direkt oben anschauen könnt. Das Release-Datum steht auch schon, doch eine wichtige Info hält Rockstar noch geheim.

Red Dead Redemption erscheint doch noch für den PC

Viele Open-World-Fans hatten die Hoffnung trotz der Leaks schon lange aufgegeben, dass Rockstar noch einen PC-Port für Red Dead Redemption rausbringt. Doch in wenigen Wochen ist es soweit! Im Rahmen eines Blogeintrags kündigt das Studio an, dass Red Dead Redemption mitsamt seiner Erweiterung namens Undead Nightmare am 29. Oktober 2024 für den PC erscheint – und zwar über den Rockstar Store, den Epic Games Store und direkt auf Steam.

Die neue PC-Version kann mit einigen speziellen Funktionen auftrumpfen. So sollen Auflösungen bis 4K unterstützt werden. Besitzer von Gaming-Monitoren dürfen sich zudem über eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz freuen. Wer die passende Grafikkarte sein Eigen nennt, kann auch Nvidia DLSS 3.7 oder AMD FSR 3.0 nutzen, um diese Bildraten zu erreichen. Auch die beiden Ultrawide-Seitenverhältnisse 21:9 und 32:9 werden unterstützt.

Nach 14 Jahren erscheint Red Dead Redemption doch noch für den PC. (© Rockstar Games)

Rockstar lässt die wichtigste Information weg

Eine wichtige Info fehlt jedoch im Blogeintrag: der Preis. Rockstar verrät in keiner einzigen Zeile, wie viel Geld PC-Spieler für den PC-Port von Red Dead Redemption berappen müssen. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich das Studio die Neuauflage fürstlich versilbern lässt. Schon die Version für PS4 und Nintendo Switch gingen vor einem Jahr für stolze 49,99 Euro an den Start. Uns würde es nicht wundern, wenn Rockstar den gleichen Preis für die PC-Umsetzung aufruft.

Immerhin kriegen Käufer für den Preis sowohl das Hauptspiel als auch den wunderbaren DLC geboten. Worauf Käufer jedoch verzichten müssen, ist der Multiplayer des Originals. Auf der Steam-Seite steht explizit: „Red Dead Redemption enthält keine Multiplayer-Inhalte“ (Quelle: Steam). Ob das Gesamtpaket die 50 Euro wert ist, muss jeder selbst entscheiden.

Gut zu wissen: Die Systemanforderungen fallen moderat aus. RDR sollte also auch auf etwas älteren PCs noch solide laufen. Die gezeigten Szenen im Trailer machen jedoch auch klar, dass es sich bei der PC-Version lediglich um einen Port mit kleinen Verbesserungen handelt. Die grafische Qualität eines RDR 2 sollten Fans also nicht erwarten.

