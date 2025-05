Harry-Potter-Serie: Erste Bilder zeigen Teile des Sets

Nachdem HBO die ersten Cast-Mitglieder des Reboots von „Harry Potter“ verkündet hat, folgt auch schon ein Blick auf einen ganz besonderen Schauplatz der Geschichte. Wann die „Harry Potter“-Serie an den Start geht und was wir bisher wissen, erfahrt ihr hier.

Dreharbeiten der Harry-Potter-Serie beginnen 2025

Laut Deadline starten die Dreharbeiten zur Harry-Potter-Serie bereits im Sommer 2025 in Leavesden. Unter der Leitung von Francesca Gardiner wird der Start der Serie zwischen 2026 und 2027 angesiedelt sein – ein genaues Startdatum kann jedoch nicht genannt werden.



Die Showrunnerin ist bereits für ihre Arbeit an „Succession“ bekannt. An ihrer Seite findet sich Mark Mylod, der die Regie mehrerer Episoden der ersten Staffel übernehmen wird. Auch Autorin J.K. Rowling ist an der Serien-Adaption ihres Werks beteiligt. Als Executive Producer will sie die Integrität der Bücher bewahren (Quelle: TVGuide).

Erster Blick auf den Wohnsitz der Dursleys

Auf X (ehemals Twitter) wurden Fotos von den Bauarbeiten eines Sets der Serie geteilt. Zu sehen ist kein anderer Ort als der, an dem die magische Geschichte von Harry Potter ihren Anfang findet: der Ligusterweg (im Original: Privet Drive).

Hier findet sich das Haus der Dursleys wieder, in welchem Harry mit seiner Tante und seinem Onkel, sowie Cousin lebt. Wann genau die Dreharbeiten an diesem Set beginnen werden, ist noch nicht klar – allzu lange kann es jedoch nicht mehr sein, denn die meisten Häuser stehen bereits.

HBO verkündet den Cast der ersten Charaktere

Die Suche nach dem perfekten Cast ist lang – insbesondere für die des goldenen Trios. Gardiner gab bekannt, dass sich mehr als 32000 junge Schauspieler für die Rollen von Harry, Hermine und Ron beworben haben. Eine wichtige Voraussetzung gibt es für die Schauspieler: Sie müssen im April 2025 zwischen 9 und 11 Jahre alt sein.



Das Alter spielt auch bei der Besetzung der anderen Charaktere eine Rolle – sie sollen das gleiche Alter wie in den Büchern haben. So wird Severus Snape verjüngt: In den Büchern ist er 31 Jahre alt, während er in den Filmen älter dargestellt wurde. Alan Rickman, der Darsteller des Professors in den Filmen, war während der Dreharbeiten zu „Harry Potter und der Stein der Weisen“ 55 Jahre alt. Mittlerweile ist auch bekannt, dass Paapa Essiedu die Rolle von Snape übernimmt.



Am Kopf der Schule für Hexerei und Zauberei steht John Lithgow als Albus Dumbledore, der als nächster Darsteller im Cast angekündigt wurde. Aber auch um die Besetzung der anderen Charaktere tummelten sich einige Gerüchte. Jetzt hat HBO sechs Darsteller offiziell bestätigt:

Offiziell bestätigt sind nun also:

John Lithgow als Albus Dumbledore

Janet McTeer als Minerva McGonagall

Paapa Essiedu als Severus Snape

Nick Frost als Rubeus Hagrid

Luke Thallon als Quirinus Quirrell

Paul Whitehouse als Argus Filch

Wie viele Staffeln wird die Harry-Potter-Serie haben?

Die Serie will sich mit jedem Buchteil intensiv auseinandersetzen. Somit wird jede Staffel einem Buch gewidmet, was die Länge der Harry-Potter-Serie auf sieben Staffeln bringt. Das ambitionierte Projekt ist auf eine Laufzeit von zehn Jahren ausgelegt. Die letzte Staffel würde somit gegen Ende der 2030-Jahre erscheinen. Die Projektlänge von zehn Jahren würde somit aber auch bedeuten, dass nicht jedes Jahr eine neue Staffel erscheint.

Die Harry-Potter-Serie im Stream

Da die Zauberer-Serie unter HBO Max produziert wird, ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass diese auf den Streamingplattformen des Unternehmens zu finden sein wird.



In den Vereinigten Staaten wird sie demnach auf MAX zu sehen sein. Deutsche Fans werden die Harry-Potter-Serie voraussichtlich bei Sky und WOW im Streamingangebot finden. Ob und wie groß die Verzögerung der Veröffentlichungen in den USA und Deutschland sein wird, kann nicht gesagt werden. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

