Horizon Zero Dawn: Das sind die besten Waffen im Spiel

Um den mechanischen Kreaturen das Metall von der Haut zu schießen, müsst ihr Protagonistin Aloy in Horizon: Zero Dawn mit den besten Waffen in der postapokalyptischen Welt ausstatten. Die sehr seltenen Kriegswerkzeuge könnt ihr euch im Tausch gegen Scherben und Rohstoffe bei Händlern besorgen. Andere Waffen erhaltet ihr beim Abschluss aller Jagdmissionen.

Die besten Waffen im Spiel sind gleichzeitig auch die seltensten. Beim Händler werden Name und Seltenheitsgrad der Bögen und Schleudern mit lila Farbe markiert. Zum Tausch benötigt ihr meist einen Rohstoff von einem bestimmten Dinosaurier, den ihr vorher erlegen müsst. Die besten Waffen und ihre Kosten findet ihr weiter unten.

Alle Waffen in Horizon: Zero Dawn

Alle Waffen sind tödlich, die seltenen allerdings etwas mehr als die gewöhnlichen. Acht der mächtigsten Kriegswerkzeuge im Spiel könnt ihr beim Händler gegen ausreichend Scherben und Rohstoffe tauschen. Dabei handelt es sich meist um Herzen erlegter Mech-Dinos. Drei weitere Waffen wie die Logen-Sprengschleuder, den Logen-Seilwerfer oder den Logen-Kriegsbogen schaltet ihr erst frei, wenn ihr alle Jagdaufträge abgeschlossen habt.

All diese seltenen Waffen können zusätzlich mit Modifikationen ausgestattet und verbessert werden. Die besten Waffen zeichnen sich außerdem mit besonderer Durchschlagskraft aus - eure Feinde erzittern schon vor Ehrfurcht. Die Waffen werden in diese Kategorien eingeteilt:

Kriegsbogen : Verursacht vergleichsweise geringen Schaden, kann aber mit Elementladungen ausgestattet werden.

: Verursacht vergleichsweise geringen Schaden, kann aber mit Elementladungen ausgestattet werden. Scharfschussbogen : Verschießt langsame Pfeile, die dafür sehr präzise sind und hohen Schaden austeilen.

: Verschießt langsame Pfeile, die dafür sehr präzise sind und hohen Schaden austeilen. Schleuder : Verschießt unterschiedliche Elementbomben, die Schaden in einem großen Wirkungsbereich anrichten können.

: Verschießt unterschiedliche Elementbomben, die Schaden in einem großen Wirkungsbereich anrichten können. Sprengschleuder : Verschießt Bomben-Fallen, die manuell ausgelöst werden können und hohen Stoß- sowie Flächenschaden anrichten.

: Verschießt Bomben-Fallen, die manuell ausgelöst werden können und hohen Stoß- sowie Flächenschaden anrichten. Seilwerfer : Dient zum Einfangen der Maschinen, indem sie am Boden festgeschnürt werden.

: Dient zum Einfangen der Maschinen, indem sie am Boden festgeschnürt werden. Stolperfalle : Verschießt zwei Ankerpunkte, die sich zusammen zu einer Falle umfunktionieren lassen.

: Verschießt zwei Ankerpunkte, die sich zusammen zu einer Falle umfunktionieren lassen. Rassler: Gleicht einer Schrotflinte, die auf kurze Distanz mehrere Projektile auf das Ziel feuert.

Horizon - Zero Dawn: Die besten Waffen im Einsatz

Bedenkt, dass ihr Waffen wie den Diskwerfer von Feinden aufsammeln könnt. Schießt ihnen Körperteile ab, die ihr anschließend gegen sie benutzen könnt. Außerdem könnt ihr insgesamt vier Waffen gleichzeitig tragen, wodurch ihr im Kampf besonders flexibel agieren könnt. Das sind Kosten und Merkmale aller seltenen Kriegswerkzeuge:

Waffen Merkmale Kosten beim Händler Schatten-Seilwerfer • Handhabung: 50

• Munition: Fesselseil • 500 Metallscherben

• 1x Schnappmaul-Herz Schatten-Schleuder • Handhabung: 40

• Munition: Eisbombe, Schockbombe und Feuerbombe • 650 Metallscherben

• 1x Kristallgeflecht Schatten-Jägerbogen • Handhabung: 80

• Munition: Jägerpfeil, Gehärteter Pfeil und Feuerpfeil • 650 Metallscherben

• 1x Wächter-Herz Schatten-Stolperfalle • Handhabung: 30

• Munition: Sprengdraht, Feuerdraht und Schockdraht • 750 Metallscherben

• 1x Plünderer-Herz Schatten-Kriegsbogen • Handhabung: 50

• Munition: Schockpfeil, Eispfeil und Verderbnispfeil • 800 Metallscherben

• 1x Trampler-Herz Schatten-Scharfschützenbogen • Handhabung: 20

• Munition: Präzisionspfeil, Zersprengerpfeil und Beutepfeil • 800 Metallscherben

• 1x Sägezahn-Herz Schatten-Rassler • Handhabung: 100

• Munition: Metallbolzen, Schockbolzen und Eisbolzen • 950 Metallscherben

• 1x Wildschweinhaut

• 1x Kaninchenhaut

• 1x Fuchshaut Schatten-Sprengschleuder • Handhabung: 40

• Munition: Sprengbombe, Näherungsbombe und Klebebombe • 1.400 Metallscherben

• 1x Lanzenhorn-Herz

Alle genannten Waffen haben drei verfügbare Slots für Modifikationen. Ihr könnt sie also weiter verbessern und sie noch mächtiger machen.

Waffen durch Jagdmissionen freischalten

Drei der besten und seltensten Waffen schaltet ihr erst dann frei, wenn ihr alle Jagdmissionen mit der Glutsonne-Auszeichnung abgeschlossen habt. Anschließend stehen euch die Logen-Sprengschleuder, der Logen-Seilwerfer und der Logen-Kriegsbogen zur Verfügung. Alle Einzelheiten zu diesen Waffen entnehmt ihr der folgenden Tabelle:

Waffen Einzelheiten und Merkmale Mods Logen-Sprengschleuder • Handhabung: 70

• Munition: Sprengbombe, Näherungsbombe und Klebebombe 3 Slots Logen-Seilwerfer • Handhabung: 70

• Munition: Fesselseil 3 Slots Logen-Kriegsbogen • Handhabung: 50

• Munition: Schockpfeil, Eispfeil und Verderbnispfeil 3 Slots