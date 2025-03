„Invincible“ Staffel 4: Wann kommt Season 4?

Nach dem brutalen Staffelfinale von „Invincible“ Season 3 sind weiterhin mehrere Handlungsstränge und Fragen offen. Viele Fans fragen sich daher, wann die vierte Staffel von „Invincible“ startet. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zur vierten Season.

„Invincible“ Season 4 bereits bestätigt

Bisher gibt es noch kein offizielles Release-Datum von „Invincible“ Staffel 4. Was jedoch feststeht, ist, dass Prime Video die vierte Season bereits in Auftrag gegeben hat. Die Ankündigung der vierten Staffel erfolgte durch den Serienschöpfer Robert Kirkman während des Prime-Video-Panels auf der San Diego Comic Con 2024. Fans können sich also auf mindestens eine weitere Staffel freuen.



Die ersten drei Staffeln und die „Atom Eve Special Episode“ sind weiterhin auf Amazon Prime Video verfügbar. Dort könnt ihr sie euch unter anderem in der englischen Originalvertonung und mit deutscher Synchronisation anschauen.



Robert Kirkman versprach bereits, dass es nie wieder zu einer so langen Pause zwischen Staffeln kommen soll, wie es zwischen Season 1 und 2 war. Mit etwas Glück könnte es also sein, dass Staffel 4 gegen Mitte/Ende des Jahres 2026 erscheint. Sobald das Release-Datum von „Invincible“ Season 4 feststeht, aktualisieren wir den Artikel.



Die „Atom Eve Special Episode“ ist vor allem für die Hintergrundgeschichte von Atom Eve wichtig, die im Staffelfinale der dritten Season zum Vorschein kommt:

Wie viele Staffeln von „Invincible“ soll es geben?

Bisher ist nur die vierte Staffel von „Invincible“ fest in Planung. Screen Rant berichtet, dass Robert Kirkman gemeinsam mit dem Drehbuchautor Simon Racioppa bereits einen Entwurf angefertigt hat, der die gesamte Comicvorlage umsetzen könnte.



Laut Kirkman ist die Antwort auf die Frage, wie viele Staffeln es geben soll, immer anders. Aber grob geplant gehen sie von acht bis elf Staffeln aus. Ob Prime Video die Serie so lange fortführt, bleibt abzuwarten. Es wäre wünschenswert, dass die Serie ihren Abschluss findet und nicht vorher abgesetzt wird.