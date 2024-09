Kylie Minogue Tour 2025: Neues Album und Tour angekündigt

Eine Ankündigung im Doppelpack: Kylie Minogues „Tension Tour“ bekommt die ersten Konzerttermine und ihr neues Album „Tension II“ wurde angekündigt. Wir verraten euch, wo die Sängerin auftritt und wann das neue Album erscheint.

Anzeige

Kylie Minogue Tour 2025: Alle Konzerte

Die ersten drei Etappen von Kylie Minogues „Tension Tour“ wurden angekündigt. Anfang 2025 geht es bereits los. Beginnen wird die Tour in der Heimat der australischen Sängerin. Darauf folgen Konzerte in Asien und Großbritannien.



Termine für das Festland von Europa sowie Nord- und Südamerika wurden noch nicht bekanntgegeben – sollen aber in den kommenden Wochen folgen. Fest stehen jedoch bereits diese Konzerte:

15. Februar 2025: RAC Arena, Perth

18. Februar 2025: AEC Arena, Adelaide

20. Februar 2025: Rod Laver Arena, Melbourne

21. Februar 2025: Rod Laver Arena, Melbourne

26. Februar 2025: Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

1. März 2025: Qudos Bank Arena, Sydney

2. März 2025: Qudos Bank Arena, Sydney

10. März 2025: Bangkok

12. März 2025: Tokio

15. März 2025: Kaohsiung

17. März 2025: Manila

16. Mai 2025: OVO Hydro, Glasgow

17. Mai 2025: Utilita Arena, Newcastle

19. Mai 2025: AO Arena, Manchester

22. Mai 2025: M&S Bank Arena, Liverpool

23. Mai 2025: Utilita Arena, Sheffield

26. Mai 2025: The O2, London

27. Mai 2025: The O2, London

30. Mai 2025: Motorpoint Arena, Nottingham

31. Mai 2025: BP Pulse Live, Birmingham

Anzeige

Sobald Termine für Konzerte in Deutschland veröffentlicht werden, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

„Tension II“: Das neue Dancefloor-Album

Kylie Minogue bleibt sich selbst treu und veröffentlicht mit „Tension II“ ein weiteres Dancefloor-Album, das die Nachfolge von „Tension“ antritt. Mit dabei sind Tove Lo, Sia, Bebe Rexha, Orville Peck und The Blessed Madonna.



„Tension II“ erscheint am 18. Oktober 2024 und erwartet euch mit 13 Songs. Die Leadsingle „Lights Camera Action“ erscheint dabei bereits am 27. September. Die Tracklist für das neue Album von Kylie Minogue sieht wie folgt aus:

Lights Camera Action Taboo Someone For Me Good As Gone Kiss Bang Bang Diamonds Hello Dance To The Music Shoulda Left Ya Edge Of Saturday Night (feat. The Blessed Madonna) My Oh My (feat. Bebe Rexha & Tove Lo) Midnight Ride (feat. Orville Peck & Diplo) Dance Alone (feat. Sia)

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.