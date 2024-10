Kylie Minogue Tour 2025: Tickets für Deutschland-Konzerte im Vorverkauf

Die Kylie Minogue Tour „Tension“ kommt mit der Aussicht auf ein neues Album. Jetzt hat die australische Sängerin alle Tournee-Termine für Europa bekanntgegeben. Wie ihr an Tickets für die „Tension Tour“ vor allen anderen gelangt, erfahrt ihr hier.

Kylie Minogue Tour 2025 Tickets und Termine in Deutschland

Vorerst wurden die ersten drei Etappen von Kylie Minogues „Tension Tour“ wurden angekündigt. Anfang 2025 geht es bereits los. Beginnen wird die Tour in der Heimat der australischen Sängerin. Darauf folgen Konzerte in Asien und Großbritannien.



Termine für das Festland von Europa folgten jetzt, mit zwei Konzerten in Deutschland:

16. Juni 2025: Uber Arena, Berlin

7. Juli 2025: PSD Bank Dome, Düsseldorf

Der Ticketverkauf für die europäischen Termine und somit auch die Konzerte in Deutschland könnt ihr bereits ab dem 16. Oktober 2024 erwerben. Inhaber eines RTL+-Abos können vom Prio-Ticket-Sale profitieren. Gleiches gilt für Kunden der Telekom. Der Vorverkauf der Tickets für die Kylie Minogue Tour startet für euch in diesem Fall am 16. Oktober um 10 Uhr.

Habt ihr den Presale verpasst oder seid kein Kunde der Telekom oder von RTL+, habt ihr eine weitere Vorverkauf-Chance. Dafür braucht ihr lediglich einen Ticketmaster-Account. Der Ticketmaster-Presale startet einen Tag später, am 17. Oktober, um 10 Uhr. Tickets für die beiden Deutschland-Konzerte, sowie alle anderen europäischen Termine der „Tension Tour“ findet ihr hier. Kurz darauf, folgt der allgemeine Verkaufsstart am 18. Oktober um 10 Uhr.

Weitere Termine für die „Tension Tour“ in Europa sind:

16. Mai 2025: OVO Hydro, Glasgow

17. Mai 2025: Utilita Arena, Newcastle

19. Mai 2025: AO Arena, Manchester

22. Mai 2025: M&S Bank Arena, Liverpool

23. Mai 2025: Utilita Arena, Sheffield

26. Mai 2025: The O2, London

27. Mai 2025: The O2, London

30. Mai 2025: Motorpoint Arena, Nottingham

31. Mai 2025: BP Pulse Live, Birmingham

19. Juni 2025: Atlas Arena, Lodz

20. Juni 2025: Zalgirio Arena, Kaunas

21. Juni 2025: Unibet Arena, Tallinn

23. Juni 2025: Metro Areena, Espoo

26. Juni 2025: Avicii Arena, Stockholm

29. Juni 2025: Accor Arena, Paris

1. Juli 2025: Sportpaleis, Antwerpen

3. Juli 2025: Ziggo Dome, Amsterdam

6. Juli 2025: Hallenstadion, Zürich

10. Juli 2025: LDLC Arena, Lyon-Décines

16. Juli 2025: Meo Arena, Lissabon

„Tension II“: Das neue Dancefloor-Album

Kylie Minogue bleibt sich selbst treu und veröffentlicht mit „Tension II“ ein weiteres Dancefloor-Album, das die Nachfolge von „Tension“ antritt. Mit dabei sind Tove Lo, Sia, Bebe Rexha, Orville Peck und The Blessed Madonna.



„Tension II“ erscheint am 18. Oktober 2024 und erwartet euch mit 13 Songs. Die Leadsingle „Lights Camera Action“ erscheint dabei bereits am 27. September. Die Tracklist für das neue Album von Kylie Minogue sieht wie folgt aus:

Lights Camera Action Taboo Someone For Me Good As Gone Kiss Bang Bang Diamonds Hello Dance To The Music Shoulda Left Ya Edge Of Saturday Night (feat. The Blessed Madonna) My Oh My (feat. Bebe Rexha & Tove Lo) Midnight Ride (feat. Orville Peck & Diplo) Dance Alone (feat. Sia)

Hat dir der Beitrag gefallen?