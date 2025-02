Neuer Netflix-Plan: Dafür zahle ich nicht!

Nach Reality-TV, Mobile Games und überhypten Sport-Events denkt Netflix aktuell über eine neue Strategie nach, um seine Streaming-Plattform mit billigen Inhalten vollzumüllen. Vielleicht ist es langsam an der Zeit, Abschied zu nehmen, denn dafür wäre mir selbst das günstigste Netflix-Abo zu teuer.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Steigt Netflix bei Video-Podcasts ein?

Streaming-Services werden immer teurer und gleichzeitig werden die Inhalte immer schlechter – ein Paradox, das bei mir und anderen Abonnenten zwar für Frust sorgt, bei Netflix und Co. aber die Kassen klingeln lässt.

Schließlich sind Trash-TV-Formate wie Reality- und Dating-Shows normalerweise deutlich günstiger zu produzieren als hochwertige Vorzeige-Serien, die sich vor allem Netflix vor einer gefühlten Ewigkeit mal auf die Fahne geschrieben hat. Trotzdem zählen sie aber leider zu dem Content, in den Netflix investiert und mit diesen Investitionen regelmäßig dreiste Preiserhöhungen rechtfertigt.

Von der mittlerweile unwirklich scheinenden Vergangenheit, als Netflix noch für die ersten Staffeln von House of Cards und Orange Is the New Black bekannt war, dürfte bald überhaupt nichts mehr übrig sein. Denn einem Bericht des Magazins Business Insider zufolge, will sich Netflix im Bereich von Video-Podcasts ausbreiten.

Der Streaming-Dienst habe demnach bereits mit diversen Podcastern gesprochen, Deals sind bislang aber wohl noch nicht in trockenen Tüchern. Netflix lasse sich dabei vor allem von dem Erfolg von Video-Podcasts auf YouTube leiten. (Quelle: BusinessInsider)

Netflix-Abo verliert für mich drastisch an Wert

Was Eigenproduktionen von Netflix angeht, gehen mir schon seit einer Weile die Gründe für ein Abo aus. Mit unoriginellen und unausstehlichen Filmproduktionen wie Rebel Moon, Trigger Warning und The Union, langweiligen Sport-Events wie American Football oder Promi-Boxen sowie einer Flut an Reality-TV befindet sich der Streaming-Dienst längst nicht mehr im Sturzflug, sondern ist bereits vor einer Weile ganz tief im Dreck gelandet und dort stecken geblieben.

Dass Netflix 2024 seine für mich beste neue Serie nach nur einer Staffel abgesetzt hat, passt da perfekt ins Bild. Wenn ich in Zukunft aber auch noch Video-Podcasts mit amerikanischen Popkultur-Stümpern wie Joe Rogan oder Hawk-Tuah-Girl zu Themen wie Impfungen und Krypto-Währung auf meiner Startseite sehe, dann ist mein Streaming-Abo definitiv Geschichte.

