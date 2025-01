„Too Hot To Handle Germany“ Staffel 2: Wann geht es weiter?

Heiße Flirts, sexy Kandidaten: Netflix bereitet das Feld für „Too Hot To Handle Germany“ Staffel 2 vor. Das Wichtigste im Überblick.

Eine Kultshow geht in die nächste Runde

Tropische Inseln, die Sonne brennt, Sex liegt in der Luft: Dating-Formate in feuchtwarmen Urlaubsparadiesen bieten den optimalen Nährboden für erfolgreiche Dating-Formate. Während RTL+ seine Reality-Stars von „Are You The One“ ins griechische Paros oder nach Koh Samui in Thailand schickt, lässt Netflix seine Teilnehmer von „Too Hot To Handle Germany“ in Mexiko einfliegen.

Im dortigen Bundesstaat Nayarit ließen es sich die Singles im Februar 2022 erstmals gut gehen und versuchten, ihrem Verlangen nach Liebe, Sex und zwischenmenschlicher Nähe zu widerstehen. Beim Publikum fand der deutsche Ableger der Dating-Show offensichtlich viel Anklang, was die Entscheidung seitens Netflix für eine weitere Staffel nur zu einer Frage der Zeit machte. Mittlerweile steht die neue Staffel schon in den Startlöchern.

„Too Hot To Handle Germany“ Staffel 2: Wann geht es los?

Fans der Show dürfen sich freuen: Ab dem 18. Februar könnt ihr mitverfolgen, wie die Kandidaten allerlei Verführungen widerstehen müssen und erfahren, wer dabei vielleicht sogar die große Liebe findet.

Als Gruppe kämpfen die Teilnehmer um 200.000 Euro – werden sie jedoch von den vielen versteckten Kameras bei kleineren oder größeren Regelverstößen erwischt, wird ein Teil des Preisgeldes abgezogen. Vermutlich wird die Staffel wie die erste insgesamt zehn Folgen haben.

„Too Hot To Handle Germany“ Staffel 2: Das sind die Kandidaten

In unserer Auflistung zeigen wir euch die teilnehmenden Singles.

Laurenz

Fabian

Mikael

Calvin

Lennert

Brenda

Joena

Teilnehmerin Joena (© Paul Hepper / Netflix)

Tanina

Jasmina

Cassy

Alternative zu „Too Hot To Handle“

Während sich Fans von „Too Hot To Handle“ noch ein wenig gedulden müssen, hat Netflix mit „Love Is Blind: Germany“ bereits eine sehenswerte Reality-Alternative geliefert. Seit dem 3. Januar ist der Ableger des internationalen Phänomens bei Netflix im Stream abrufbar und ergänzt damit die deutschen Spin-offs.

Neben Japan, Schweden. England und Brasilien können nun auch die Deutschen beweisen, dass Oberflächlichkeit in der Liebe hinderlich ist. Nur durch Gespräche und die Stimme des Gegenübers finden die Paare zusammen und sehen sich in der finalen Gegenüberstellung zum allerersten Mal. Dass dabei die eine oder andere unerwartete Überraschung hinter der Schattenwand auftaucht, bleibt kaum aus.



