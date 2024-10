PSN down? PS Plus nicht erkannt? Aktuelle Server-Störungen

Wer eine Online-Session an seiner PlayStation 4 oder PS5 starten will, muss auf das PlayStation Network (PSN) zugreifen. Immer wieder gibt es aber Phasen, an denen kein Zugriff auf Sonys Online-Dienste möglich und das PSN down ist. Hier erfahrt ihr, was man tun kann, wenn das PSN offline ist und wie man überprüft, ob die PlayStation 5-Online-Dienste offline sind.

Ist das PSN down, ist ein Login in Sonys Online-Dienst für Nutzer gar nicht erst möglich. Spieler in einer aktiven Online-Sitzung werden aus dem Spiel geworfen.

Ist das PSN down? Aktuelle Störungen (1. Oktober 2024)

In der Nacht vom September auf Oktober haben sich massiv Meldungen gehäuft, nach denen Spieler sich nicht mehr im PlayStation Network anmelden können (siehe: allestörungen.de). Auch Sony vermeldet auf seiner Seite aktuell, dass es bei einigen Services Probleme geben soll: PSN-Servicestatus.

Gleichzeitig gibt es aber die ersten Erfolgsmeldungen auf Twitter (ehemals X), dass Personen sich wieder erfolgreich anmelden konnten. Falls ihr bisher nicht hereingekommen seid, versucht es jetzt erneut mit einem Neustart eurer Konsole oder wartet ab und behaltet den Serverstatus auf der offiziellen Seite im Auge.

So lässt sich schnell feststellen, ob es sich bei der Down-Zeit um eine größere Störung oder um ein individuelles Problem handelt. Auch wenn sich Meldungen bei Twitter häufen, ist das ein Indiz dafür, dass Sonys Online-Dienste down sind. In diesem Fall bleibt euch nicht viel anderes übrig, als abzuwarten, bis die Probleme behoben sind.

Darüber hinaus können andere Probleme vorliegen, die dazu führen, dass eine Verbindung zum PlayStation Network nicht möglich ist. Im Webangebot von Sony könnt ihr den PSN-Server-Status überprüfen. Werft hierfür auch einen Blick auf den offiziellen Twitter-Channel von PlayStation Deutschland.