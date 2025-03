Red Dead Redemption 2: Alle Überfälle und Einbrüche

4 / 31

Einbruch: Catfish Jacksons

Verfügbarkeit: Ab Kapitel 2

Walkthrough: Die Hütte bei Catfish Jacksons südlich von Rhodes hat eine umfangreichere Story in mehreren Episoden zu bieten und wir empfehlen euch, sie bereits ab Kapitel 2 mehrmals zu besuchen, aber noch nicht auszurauben! Hier lebt der alkoholkranke Algie Davison mit seinem Sohn Nate. Bei eurem ersten Besuch könnt ihr euch ins Innere schleichen und einem Streit zwischen Vater und Sohn lauschen. Kehrt ihr später zum Haus zurück, werdet ihr den Vater schlafend auf der Veranda vorfinden, während sein Sohn Nate in seinem Zimmer liest. In weiteren Episoden findet ihr den Vater allein und wütend vor. Wir empfehlen euch, beide Charaktere möglichst immer leben zu lassen, um alle möglichen Geschichten dort zu erleben. Unter anderem könnt ihr im Zimmer des Vaters auch einen Brief von Nates Mutter finden, die die Familie aufgrund von Algies Alkoholproblemen verlassen hat. Ihr könnt Nate dann auch davon erzählen, um weitere Dialoge zu erleben.

In Kapitel 4 während der Geldeintreiber-Mission „Geldverleih und andere Sünden - Teil V“ müsst ihr Algie Davison aufsuchen, um Schulden einzutreiben. Er sitzt betrunken am Strand und wird euch dann ins Haus führen, wo er euch die Schulden geben will. Allerdings wird er euch angreifen, wenn ihr sie annehmen wollt. Ihr müsst ihn dann K.O. schlagen oder fesseln, solltet aber seinen Sohn leben lassen, wenn ihr das Geldversteck in Erfahrung bringen wollt. Nate wird in sein Zimmer flüchten und sich unter dem Bett verstecken. Die Schulden für die Geldeintreiber-Mission findet ihr in der Truhe neben seinem Bett (Siehe Bild oben). Das Geldversteck für den eigentlichen Einbruch bringt ihr aber nur in Erfahrung, wenn ihr Nate mit einer Waffe bedroht. Erst dann könnt ihr den Kamin im Wohnzimmer untersuchen, wo ihr das Geld findet. Über dem Kamin findet ihr übrigens auch eine doppelläufige Flinte. Lootet dann noch den Rest des Hauses für mehr Beute. Lasst ihr Nate leben und kehrt später zurück, wird er euch mit einem Messer angreifen, wenn ihr sein Zimmer betretet. Obwohl wir seinen Vater nur K.O. geschlagen hatten, tauchte er bei uns im weiteren Verlauf aber nicht mehr auf. Teilt uns eure Erfahrungen mit Catfish Jacksons auch gerne in den Kommentaren.