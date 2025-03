Red Dead Redemption 2: Legendäre Fische fangen und alle Fische im Überblick

Für Viele gehört das Angeln zu einem guten Spiel einfach dazu. Glücklicherweise könnt ihr bei Red Dead Redemption 2 eure Angel-Skills unter Beweis stellen und über 15 verschiedene Fischarten sowie legendäre Fische angeln.© Rockstar Games, Bearbeitung GIGA 1 / 11

Angeln ist heutzutage ein unverzichtbares Element in modernen Open-World-Spielen, und Red Dead Redemption 2 bildet da keine Ausnahme. Diese Nebenaktivität entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als komplexe Wissenschaft. Ihr könnt euch auf 15 verschiedene Fischarten, legendäre Fische und eine Vielzahl von Ködern freuen, die alle beim Angeln eine Rolle spielen. Wir führen euch zu den Fundorten aller Fische und erklären, worauf ihr dabei achten solltet.

Wenn ihr bereits alle Tiere in RDR 2 gejagt habt, ist als Nächstes vielleicht das Fischen interessant für euch. Witzigerweise könnt ihr viele Fische auch mit gezielten Schüssen aus Waffen erledigen, wenn ihr aber die legendären Fische aus den Gewässern ziehen wollt, müsst ihr das Angeln meistern. Wir verraten euch dazu alles Wissenswerte.

Fische angeln: Der richtige Köder ist entscheidend

Zunächst empfehlen wir euch, nach Beginn von Kapitel 3 nach Gill Landing südlich der Heartlands direkt an der Küste zu reisen. Hier könnt ihr die Fremde-Person-Mission „Fischfischer“ bei Jeremy Gill starten. Das folgende Video zeigt euch, wo es losgeht:

Durch Starten dieser Mission bekommt ihr zum einen eine Karte mit den Standorten der legendären Fische, zum anderen schaltet ihr die drei Spezialköder beim Köder- und Angelzeug-Laden in Lagras (Angelhaken-Symbol nordwestlich von Saint Denis) frei. Mit diesen Ködern habt ihr die besten Chancen, die verschiedensten Fische zu fangen. Das Angebot des Ladens sieht wie folgt aus:

Köder Preis Geeignet für... Käseköder Nur in der Spielwelt zu finden Kleine Fische in Seen Brotköder Nur in der Spielwelt zu finden Kleine Fische in Flüssen Maisköder Nur in der Spielwelt zu finden Kleine Fische in Sümpfen Lebendige Würmer 0,50$ Mittelgroße Fische in Seen Lebendige Grillen 0,50$ Mittelgroße Fische in Flüssen Flusskrebs 0,25$ Mittelgroße Fische in Sümpfen Seeköder 2,50$ Mittelgroße bis große Fische in Seen Flussköder 2,50$ Mittelgroße bis große Fische in Flüssen Sumpfköder 2,50$ Mittelgroße bis große Fische in Sümpfen Spezial-Seeköder 20,00$ Mittelgroße bis legendäre Fische in Seen (Bekommt ihr auch in der Fremde-Person-Mission „Der Veteran“) Spezial-Flussköder 20,00$ Mittelgroße bis legendäre Fische in Flüssen Spezial-Sumpfköder 20,00$ Mittelgroße bis legendäre Fische in Sümpfen Spezial-Spinner Belohnung für das Angeln aller legendären Fische Große bis legendäre Fische

Den Angler-Shop findet ihr in Lagras in den Sümpfen nordwestlich von Saint Denis.

Da sie nicht wirklich teuer sind, solltet ihr euch schon früh im Spiel die drei Spezial-Köder kaufen. Diese werdet ihr sowieso spätestens bei den legendären Fischen brauchen, zu denen wir euch im Folgenden mehr erzählen wollen.

Legendäre Fische finden

Jede Fischart im Spiel verfügt über eine legendäre Variante, die ihr nur an ganz bestimmten Stellen findet. Schaut dazu auf die Karte mit den Fundorten aller legendären Fische. Habt ihr die Mission „Fischfischer“ gestartet und die drei Spezialköder dabei, kann die Jagd losgehen.

Beachtet dabei, immer den passenden Spezialköder zum jeweiligen Gewässer zu nutzen, so steigen eure Chancen auf den Fang. Die legendären Fische sind echte Brocken, die nicht wie andere Fische in eure Tasche passen. Stattdessen müsst ihr sie auf dem Rücken eures Pferdes transportieren.

Reitet also mit ihnen zur Post und schickt sie dann an Jeremy Gill. Habt ihr ihm alle Fische geschickt, lädt er euch zu einem letzten Angeltrip am Rio Bravo ein, bei dem ihr einen legendären getüpfelten Gabelwels fangt. Dies ist allerdings erst frühestens ab Epilog 1 möglich.

Hier noch einmal die Belohnungen für die legendären Fische in der Übersicht:

1 legendärer Fisch - Seeköder

- Seeköder 10 legendäre Fische - 5x saftiges Fischfilet, 45$

- 5x saftiges Fischfilet, 45$ 13 legendäre Fische - Spezial-Spinner, Gemeinsamer Angeltrip mit Jeremy Gill

Lebensräume und Fundorte aller Fische in RDR 2

Auf den Folgeseiten dieser Bilderstrecke zeigen wir euch die Fundorte aller Fischarten und legendären Fische in Red Dead Redemption 2. Bedenkt dabei, dass ihr kleinere Fischarten wie Flussbarsche (Brotköder), Steinbarsche (Käseköder), Katzenwelse (Maisköder), Kettenhechte (Maisköder), Rotflossenhechte (Brotköder) und blaue Sonnenbarsche (Käseköder) in so gut wie allen Gewässern finden könnt, weswegen wir sie hier nicht mit auflisten.

Für alle anderen Fische findet ihr auf den nächsten Seiten die genauen Lebensräume auf der Karte. Zudem verraten wir euch den besten Köder für jeden Fisch und bei welchem Wetter ihr sie am besten angeln solltet. Nutzt auch die folgende Liste, in der wir euch alle Arten und die legendären Fische verlinken: