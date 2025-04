Schedule 1: Pseudo kaufen und bekommen

In Schedule 1 benötigt ihr im Spielverlauf unterschiedliche Zutaten, damit ihr weitere Substanzen kochen könnt. Eine davon ist Pseudo. Das Spiel erklärt allerdings nicht, wie ihr an dieses Produkt kommt. Hier erklären wir euch, wie ihr an Pseudo herankommt und wo ihr es kaufen könnt.

Pseudo in Schedule 1 bekommen

Damit ihr Pseudo kaufen, das Produkt bekommen und in euren Rezepten einsetzen könnt, müsst ihr folgende Schritte vollziehen:

Schritt 1: Erreicht die Stufe "Hoodlum I", um das Gebiet "Westville" freizuschalten.

Öffnet euer Handy, startet die Contacts-App und wechselt zum Reiter "Westville".

Sucht dort auf dem Grid den Supplier (Shirley Watts) und die NPCs, die mit ihr verbunden sind.

Stalkt die NPCs, die sich rund um den Supplier befinden (beispielsweise Meg Cooley und Trent Sherman). Sucht sie danach auf und gebt ihnen kostenlose Proben, damit ihr sie als Kunden freischaltet.

Befreundet die benötigten NPCs, um den Supplier Shirley Watts freizuschalten. (© Bild: TroubeChute Basics)

Schritt 5: Beliefert die NPCs, die in der Contacts-App um Shirley Watts aufgeführt sind, solange, bis das Relationship-Meter mindestens im blauen Bereich ist.

Sobald ihr die benötigten Kunden oft genug beliefert und eure Beziehung verbessert habt, meldet sich Shirley Watts bei euch.

Nachdem ihr Shirley Watts in euren Kontakten freigeschaltet habt, könnt ihr bei ihr Pseudo bestellen. Schreibt ihr hierfür einfach eine Textnachricht mit "I need to order a dead drop". Danach erhaltet ihr die Location, wo ihr das Pseudo abholen könnt.

Shirley meldet sich bei euch, sobald ihr die benötigten NPCs befreundet habt. (© Bild: No-Nonsense)

Andere Wege, um an Pseudo zu kommen

Der oben beschriebene Weg ist der sicherste, um an Pseudo zu gelangen. Aber es gibt auch andere Mittel und Wege, um das Produkt in die Hände zu bekommen.



Ab einem bestimmten Punkt im Spiel könnt ihr Apotheken ausrauben, genauer gesagt nach der Mission "Sticky Fingers". Ab dann könnt ihr zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nachts einen Raub ausführen. Bei Erfolg erhaltet ihr meistens 2 bis 5 Einheiten Pseudo. Bedenkt aber, dass euer Wanted-Level dabei stark ansteigen kann.



Ein weiterer Weg: Wenn ihr euch zum späteren Zeitpunkt im Spiel mit der Fraktion "Red Spire" zusammenschließt (Nebenquest "Crimson Deals"), erhaltet ihr regelmäßig Pseudo als Belohnung für erfolgreiche Lieferungen.