Sony zeigt keine Skrupel: Umstrittenes PS5-Feature jetzt noch unattraktiver

Sony schreibt die Bedingungen für das umstrittene Bonusprogramm PlayStation Stars um – Nutzer müssen sich vor allem auf zwei negative Änderungen gefasst machen, die das ohnehin unbeliebte Feature jetzt noch deutlich unattraktiver machen.

PlayStation Stars: Sony wertet Feature ab

2022 hat Sony das Treueprogramm PlayStation Stars ins Leben gerufen – seitdem hat es allerdings eher ein Nischendasein gefristet. Dies wird sich nun wohl kaum ändern, denn Sony nimmt dem ohnehin kaum genutzten Feature jetzt noch zwei weitere Vorteile.

Die neuen Nutzungsbedingungen für PlayStation Stars besagen einerseits, dass eure neu gesammelten Punkte nun bereits nach 12 Monaten verfallen – zuvor waren es noch 24 Monate. Ihr habt also ein Jahr weniger Zeit, um genug Punkte für eure Belohnungen anzuhäufen.

Die nächste negative Änderung wartet am 1. März 2025 auf euch: Ab diesem Zeitpunkt werden Abo-Zahlungen im PlayStation-Store nicht mehr in Bonuspunkte umgewandelt. Eure PS-Plus-Mitgliedschaft bringt euch dann also bei PlayStation Stars überhaupt nichts mehr.

Von Beginn an hatte PlayStation Stars mit seinen digitalen Collectibles, die sich Spieler als Belohnung für absolvierte Kampagnen sichern konnten, einen schweren Stand. Um sich PlayStation-Guthaben zu verdienen, mussten Gamer dagegen zunächst erhebliche Summen im Store ausgeben – für die meisten lohnte sich das Programm deswegen nicht.

Sony macht PlayStation-Feature noch unattraktiver

Die Frage, wer überhaupt PlayStation Stars nutzt und daraus möglicherweise einen Vorteil zieht, bleibt im Wesentlichen auch zwei Jahre nach dem Start des Programms unbeantwortet. Das Feature war bislang in der Community dermaßen irrelevant, dass viele Kommentatoren im PS5-Subreddit noch immer nicht genau wissen, was PlayStation Stars eigentlich ist.

Alle anderen Nutzer, die dem Treueprogramm bisher einige kleine Gutscheine aus den Rippen leiern konnten, zeigen sich von den Änderungen erwartungsgemäß und zurecht genervt und werfen Sony Geldgier vor. (Quelle: Reddit)

