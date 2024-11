Tragödie in Diablo 4: Spieler verkauft irre seltenes Item – „Ich bin ein Idiot“

In Diablo 4 dreht sich alles um die Jagd nach Loot. Ein Spieler macht jetzt einen wirklich dramatischen Fehler und verkauft eines der seltensten Items im Spiel ohne Chance auf Rückkauf. Das muss wirklich weh tun.

Diablo 4: Spieler verliert super seltenes Items für immer

Diablo-Spieler kämpfen sich durch Gegner-Horden und verbringen viele, viele Stunden damit, um die wirklich seltenen Items zu ergattern – alles dafür, um noch ein klein bisschen stärker zu werden oder auch einfach für die Genugtuung.

Reddit-Nutzer Odd_Delay_3231 muss jetzt genau das Gegenteil fühlen. Er hatte doch tatsächlich das Erbe der Verdammnis (Heir of Perdition) im Inventar, ein Helm mit dem Seltenheitsgrad „mythic unique“ und eines der seltensten Items in Diablo 4.

Während eines Abstechers beim Händler macht der Spieler allerdings einen fatalen Fehler. Er verkauft den Helm doch tatsächlich und bemerkt seinen Fehler zunächst gar nicht. Darum wirft er auch gleich noch ein paar andere Items hinterher. In der Folge wird das Rückkauf-Fenster mit diesen Gegenständen gefüllt und das Erbe der Verdammnis für immer verloren.

So verkauft ihr eure Schätze in Diablo 4 nicht versehentlich

Als er seinen Fehler bemerkt, kauft Odd_Delay_3231 noch schnell all seine Items zurück, in der vergeblichen Hoffnung, dass das Erbe der Verdammnis doch wieder auftaucht. Er muss sich aber mit dem Verkaufspreis von 164.263 Gold zufriedengeben – bei seinem Vermögen von 3.149.660.048 Gold doch ein sehr schwacher Trost.

In den Kommentaren des Reddit-Posts beklagt der Diablo-Spieler seinen Verlust. Er gibt zu, dass er sich wie ein Idiot verhalten hat und diesen Fehler noch sehr lange bereuen wird. Dort findet sich auch die Antwort, wie der Fehler in Zukunft vermieden werden kann: Die Items ganz einfach als Favoriten markieren. Der jetzt itemlose Spieler wird das so schnell nicht mehr vergessen.