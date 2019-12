Als sicher gilt für den Herbst 2020 wiederum die Vorstellung der Apple Watch Series 6. Mit was könnte die Smartwatch dieses Mal brillieren? Gerüchte sagen bisher eine neue Funktion zur Schlafüberwachung voraus und erwarten ferner einen verbesserten Wasserschutz – die Apple Watch könnte so quasi zur Taucheruhr werden. Alles andere an Funktionen dagegen ist pure Spekulation, darunter auch die nicht-invasive Bestimmung des Blutzuckers, an der Apple wohl arbeiten soll.