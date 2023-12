1 Milliarde US-Dollar im Jahr für den Xbox Game Pass: Warum Microsoft so viel investiert

Der Xbox Game Pass ist ein sehr umfangreicher Service von Microsoft, der von Millionen Spielern genutzt wird. Nun wurde enthüllt, wie viel und warum das Unternehmen eine so große Summe in den Service steckt.

Xbox Game Pass: Soll große und kleine Entwickler unterstützen

Für einen monatlichen Preis habt ihr beim Xbox Game Pass Zugriff auf Hunderte Xbox- und PC-Spiele und das teilweise schon ab dem Tag der Veröffentlichung. Die Spiele reichen dabei von bekannten AAA-Titeln bis hin zu kunstvollen Indie-Spielen. Regelmäßig wird das Angebot erweitert und im Rahmen der Game Awards werden weitere Ankündigungen erwartet – das alles hat natürlich seinen Preis.

In einem Interview hat Microsoft Gaming CEO Phil Spencer kürzlich verraten, dass Microsoft jährlich mehr als eine Milliarde US-Dollar in den Abonnentendienst investiert und erklärte auch, warum das gut angelegt wäre. Das Geld werde benötigt, um eine Vielzahl von Drittanbieter-Studios zu unterstützen – selbst wenn diese an Nischenprojekten arbeiten. Obwohl das finanziell sehr aufwendig ist, könne Microsoft so eine große Auswahl an Spielen im Xbox Game Pass garantieren und noch mehr Abonnenten für sich gewinnen (Quelle: Windows Central).

Auch im Jahr 2024 wird der Xbox Game Pass übrigens um zahlreiche Spiele erweitert. Dazu gehören beispielsweise Titel wie Persona 3 Relaod, Senua's Saga: Hellblade 2, Ark 2 und Fable (Quelle: TrueAchievements).

Im Sommer gab es eine große Änderung beim Game Pass. In diesem Video erzählen wir euch mehr dazu:

Xbox Game Pass auch auf anderen Konsolen?

CFO Tim Stuart verriet kürzlich, dass Xbox anstreben würde, den Abonnenten-Service auch auf PlayStation und Nintendo auszuweiten. Viele Internet-Nutzer standen der Idee skeptisch gegenüber und anscheinend zurecht. Laut Phil Spencer habe Microsoft nicht die Absicht, den Game Pass auf PlayStation- oder Nintendo-Konsolen anzubieten. Stattdessen wolle man das Konsolenerlebnis durch den Game Pass, Xbox Cloud Gaming, Cross-Play, Cross-Save und ID@Xbox innovativ gestalten und verbessern (Quelle: Windows Central).

Der Xbox Game Pass lohnt sich auch als Geschenk:

