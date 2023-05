Während Need for Speed in regelmäßigen Abständen neue Ableger erhält, vermissen Videospielfans auf Reddit eine andere Rennspielserie von Electronic Arts. Die Rede ist von Burnout. Wir erklären euch, warum die brachiale Reihe ein Comeback verdient hat.

Eines der besten Rennspiele aller Zeiten

Mit Need for Speed Unbound hat die bekannte Rennspielreihe im vergangenen Jahr einen neuen Teil erhalten. Die Begeisterung der Fans ließ allerdings zu wünschen übrig. So wird Unbound auf Steam zum Beispiel mit einem bescheidenen User-Score von 64 Prozent bewertet.

Gleichzeitig beschweren sich auch immer mehr Spieler darüber, dass die Need-for-Speed-Reihe gnadenlos von EA verheizt wird, während der Publisher eine andere Rennspiel-Marke schnöde ignoriert. Und zwar Burnout.

Seit 2011 hat die legendäre Reihe keinen Ableger mehr bekommen. 2018 erschien zwar noch ein Remaster von Burnout Paradise, aber die Fans dürsten nach einem echten Comeback. So wünschen sich zum Beispiel auf Reddit viele User ein Remake von Burnout 3: Takedown. Das Rennspiel von 2004 gilt mit einem Metacritic-Score von 94 Prozent als eines der besten Videospiele überhaupt.

Das müsst ihr über Burnout wissen

Die Burnout-Reihe unterscheidet sich vor allem in einem Punkt von anderen Rennspielen: die Zerstörung. In Burnout dreht sich alles um brutale Crashs und massive Karambolagen. In Burnout werden nicht nur Rennen gefahren, es gibt sogar extra einen Modus bei dem es darum geht, möglichst viel Schaden auf der Straße anzurichten.

Das Konzept war seinerzeit ein voller Erfolg und wurde nur in wenigen anderen Rennspielen wieder aufgegriffen. So zum Beispiel in Split/Second von 2010. Heute ist die Reihe aber de facto tot und die ehemaligen Entwickler wurden von EA dazu verdonnert an Need for Speed zu arbeiten. Auch dieser Umstand stößt vielen Reddit-Usern sauer auf.

Leider wird der Wunsch nach einer Neuauflage vermutlich ignoriert werden und das, obwohl Need for Speed Unbound kein Erfolg war (Quelle: GamingBolt).

