Diese App will das vielleicht größte Problem im Schlafzimmer lösen, das viele Smartphone-Nutzer plagt. Derzeit gibt es die Software für Apples iPhone und iPad kostenlos und ohne In-App-Käufe. 3,49 Euro sind gespart.

Sleep Sounds: iOS-App hilft beim Einschlafen

Windspiele, der angeschaltete Staubsauger, eine alte englische Uhr oder doch lieber die Moskauer U-Bahn und der Londoner Hauptbahnhof: Die App Sleep Sounds bietet Smartphone- und Tablet-Usern, die mit dem Einschlafen kämpfen, eine große Auswahl an Klängen, um im Schlafzimmer Schlummerstimmung zu verbreiten.

Die App ist aktuell kostenlos, üblicherweise muss man dafür 3,49 Euro bezahlen. Hier kann man Sleep Sounds für iPhone und iPad herunterladen:

Unter den Soundbeispielen, die Entwickler Dmitriy Pushkarev offenbar selbst mit „hochwertigen“ Stereo-Kondensatormikrofonen aufgenommen hat, sind durchaus ungewöhnliche Klänge: Neben den Klassikern Weißes Rauschen, Starkregen, Feuer, einem Fluss im Wald, Donner, Autobahn und Wind gibt es Rosa Rauschen, verschiedene Spieluhren, Morgenklänge, zwei unterschiedlich große Gongs, eine „stille Straße“ in New York, ein 3D-Drucker und eine Reihe von Binaural-Beats (1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 und 24 Hz).

Bei Usern beliebt

Die App kommt bei Nutzern im App Store gut an: Bislang sammelte die Software bei gut 120 Bewertungen rund 4,5 Sterne. „Gute Sounds, auch unorthodoxe wie etwa der eines Staubsaugers oder einer Schreibmaschine. Jeder Mensch hat seine eigenen geprägten Geräusche, die als Einschlafhilfe dienen“, schreibt ein Rezensent über Sleep Sounds und wünscht sich gleich noch weitere Klänge, die der Entwickler in einem Update womöglich sogar nachreichen will.

Offenbar eignet sich Sleep Sounds für alle Altersgruppen: „Benutze die Spieluhren als Einschlafhilfe für die Kinder!“, liest man etwa in einer anderen 5-Sterne-Bewertung.

Hinweis: Wie lange Sleep Sounds kostenlos angeboten wird, ist aktuell unklar. Überprüft vor dem Download also den aktuellen Preis im App Store.