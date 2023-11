97 % positiv auf Steam: Horror-Fans feiern neuen Koop-Geheimtipp

In Lethal Company riskiert ihr euer Leben als Weltraumschrottsammler. Das Koop-Spiel kommt bei Horror-Fans extrem gut an. Was würdet ihr riskieren? Das Leben der Crew oder das Erfüllen der Quote?

Auf Steam entwickelt sich Lethal Company gerade zum Horror-Geheimtipp. Das Koop-Spiel eines einzelnen Indie-Entwicklers namens Zeekerss erfreut sich bei der Community großer Beliebtheit.

Alles für die Quote

So spielt sich Lethal Company: Gemeinsam mit einer Crew aus bis zu vier Spielern, müsst ihr Schrott auf verschiedenen Monden sammeln. Euer Ziel ist es, die Sollvorgaben eurer Firma zu erfüllen, schafft ihr das nicht, gibt es eine Vertragsstrafe – die gibt es übrigens auch fürs Sterben.

Mit dem verdienten Geld könnt ihr dann euer Schiff dekorieren oder euch schicke neue Raumanzüge kaufen. Als Ausrüstung stehen euch Taschenlampen, Schaufeln, Betäubungsgranaten und die ziemlich wichtigen Funkgeräte zur Verfügung.

Der Job ist nämlich extrem gefährlich. Neben todbringenden Fallen, Gewässern, in denen ihr ertrinken und Abgründe, in die ihr fallen könnt, gibt es noch jede Menge monströses Getier, das euch nach dem Leben trachtet. Vielleicht habt ihr Glück und ein aufmerksames Crewmitglied sitzt am Radar des Schiffes und warnt vor Gefahren, vielleicht lasst ihr aber auch lieber andere stets den Vortritt.

Community feiert Lethal Company

Aktuell steht Lethal Company bei über 20.000 Steam-Rezensionen, von denen 97 Prozent positiv ausfallen. (Quelle: Steam). Doch auch die Spielerzahlen können sich sehen lassen. Erst gestern erreichte das Spiel seinen derzeitigen Höchststand mit 115.050 gleichzeitig aktiven Spielern. (Quelle: SteamDB).

M4ssIxx schreibt auf Steam: „Ich hatte noch nie so viel Spaß und Angst in meinem Leben.“ The_Igel ist ebenfalls begeistert: „Das Sound-Design ist göttlich“. Nutzer jjhamm hat das Spielprinzip verstanden: „Mein Freund wurde langsam in einem anderen Raum getötet und alles, was ich tun konnte, war seine angsterfüllten Schreie über das Funkgerät zu hören. Jedenfalls haben wir die Quote erreicht. 10/10.“

Lethal Company kostet auf Steam aktuell 9,75 Euro. Das Spiel erschient bereits am 23. Oktober 2023 und befindet sich im Early Access. Entwickler Zeekerss plant für diese Phase etwa ein halbes Jahr und natürlich weitere Inhalte basierend auf dem Spieler-Feedback ein.