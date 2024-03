97 Prozent positiv auf Steam: Düsteres Action-RPG begeistert die Community

Falls ihr Souls-ähnliche Action-Rollenspiele liebt und auch Metroidvanias etwas abgewinnen könnt, dann solltet ihr euch unbedingt diesen Steam-Neuzugang anschauen. Die ersten Nutzer-Reviews sind herausragend.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist mit 97 Prozent positiven Wertungen auf Steam

Das Metroidvania-Action-RPG Ender Magnolia: Bloom in the Mist ist das Sequel zum Metroidvania-Soulslike Ender Lilies: Quietus of the Knights, das sich seit dem Release 2021 eine richtige Fangemeinschaft aufbauen konnte. Beide Spiele beeindrucken mit einem melancholisch-malerischen Kunststil, wobei Ender Lilies mit Spielen wie Hollow Knight und anderen Soulslikes verglichen wird.

Der Nachfolger Ender Magnolia: Bloom in the Mist ist zwar erst im Early Access erschienen und kann noch nicht vollständig durchgespielt werden, begeistert aber jetzt schon die Fans. Besonders die Dark-Fantasy-Atmosphäre scheint es den Spielern angetan zu haben.

Interesse? Schaut in den Trailer zu Ender Magnolia: Bloom in the Mist.

Was euch in Ender Magnolia: Bloom in the Mist erwartet

Wie die Spieler auf Steam verraten, scheint Ender Magnolia: Bloom in the Mist nahezu alles noch ein wenig besser zu machen als sein Vorgänger. Das Action-Gameplay soll schneller sein, und die Fans hoffen auf eine ebenso wunderschöne und traurige Geschichte, wie im Vorgänger. In der Story begleitet ihr Lilac, welche die von Raserei betroffenen Homunkuli heilen kann.

Ender Magnolia spielt in dem dystopischen Rauchland, das einst vor endloser Magie florierte und die Homunkuli ins Leben rief. Doch ein giftiger Rauch, der aus dem Untergrund aufstieg, ließ die Homunkuli erkranken und aggressiv werden. Einzig Stimmer wie Lilac können die Wesen und das Reich jetzt noch retten.

Momentan könnt ihr leider nur wenige Stunden von Ender Magnolia: Bloom in the Mist spielen. Falls ihr aber auch nicht auf den vollen Release warten wollt, solltet ihr euch einfach den Vorgänger Ender Lilies anschauen (auf Steam ansehen).

