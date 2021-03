Ab dem 19. März solltet ihr entweder beim abonnierten Disney+ einschalten oder das Test-Abonnement des Streaming-Anbietern nutzen: Denn nach WandaVision dürft ihr jetzt zwei weitere Avenger in ihrer eigenen Serie begleiten.

Falcon and the Winter Soldier

Release auf Disney+: 19. März 2021

Erstausstrahlung: Die Avengers sind zurück – zumindest zwei von ihnen, nämlich in der gleichnamigen Marvel-Serie Falcon and the Winter Soldier. Nach den Events von The Avengers: Endgame schließen sich Falcon und Bucky zusammen, um gegen neue Bösewichte anzutreten. Auch der deutsche Schauspieler Daniel Brühl kehrt ins Franchise zurück: Er hatte in The First Avenger: Civil War die Rolle von Helmut Zemo übernommen.

Raya und der letzte Drache

Release auf Disney+: 5. März 2021 (mit VIP-Zugang)

Erstausstrahlung: In dem sagenhaften Land Kumandra macht sich die Kriegerprinzessin Raya auf, um den letzten lebenden Drachen zu finden.

Raya und der letzte Drache ist die erste große Disney-Produktion 2021, allerdings erscheint sie für alle Abonnenten von Disney+ eigentlich erst am 4. Juli 2021. Solltet ihr nicht warten wollen, gibt es einen speziellen VIP-Zugang: Bezahlt ihr 21,99 Euro für den Zugang, könnt ihr Raya und der letzte Drache ab dem 5. März so oft wie ihr wollt streamen, und den Film damit auch vor allen anderen sehen. Oder eben allen anderen ohne VIP-Zugang. Viel mehr als einen zeitlichen Vorteil bringt euch das Ganze aber nicht.

Quills – Macht der Besessenheit

Release auf Disney+: 12. März 2021

Kein neuer Film, dafür ein Klassiker: In Quills – Macht der Besessenheit begleitet ihr den Marquis de Sade in seinem Kampf gegen das System, prüde Moralvorstellungen und eine Gesellschaft, die ihn ins Irrenhaus gesteckt hat. Quills wurde 2001 für drei Oscars nominiert.

Mit Falcon and the Winter Soldier geht Disney+ in die nächste Marvel-Runde. Ab 11. Juni 2021 dann gesellt sich Loki mit einer eigenen Mini-Serie dazu, ehe Hawkeye irgendwann im Herbst 2021 auf die Streaming-Plattform schießt. Trotz Endgame sind die Avengers also weit davon entfernt, abgeschrieben zu sein.