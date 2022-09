Aldi bietet ab Donnerstag, den 8. September, wieder einige neue Schnäppchen an. Die sind in den Filialen von Aldi Nord und Süd, aber auch im Online-Shop zu finden. Wir zeigen die besten Angebote in unserer Übersicht.

ALDI Facts

Aldi Nord und Aldi Süd: Neue Angebote ab 8. September

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns Grillbars und Kamine aufgefallen sind.

Grillbar für 179 Euro. Kann für den Grillabend am offenen Feuer oder als kleines Lagerfeuer genutzt werden. Auf die Grillfläche passen bis zu elf Steaks.

für 179 Euro. Kann für den Grillabend am offenen Feuer oder als kleines Lagerfeuer genutzt werden. Auf die Grillfläche passen bis zu elf Steaks. Elektrischer Grillwagen für 129 Euro. Um 27 Prozent reduziert ist dieser Elektro-Standgrill, der für Garten, Balkon oder Terrasse geeignet ist. Die Leistung beträgt 2.000 Watt.

für 129 Euro. Um 27 Prozent reduziert ist dieser Elektro-Standgrill, der für Garten, Balkon oder Terrasse geeignet ist. Die Leistung beträgt 2.000 Watt. Feuerstelle für 119 Euro. Mit 360°-Blick auf die Flammen und einem Gitter-Funkenschutz für mehr Sicherheit. Inklusive Feuerrost und Feuerrostheber.

für 119 Euro. Mit 360°-Blick auf die Flammen und einem Gitter-Funkenschutz für mehr Sicherheit. Inklusive Feuerrost und Feuerrostheber. Tischkamin für 84,99 Euro. Wird mit Gas betrieben, was bei 250 g als Brennstoff für bis zu 12 Stunden Brenndauer sorgt. Die Flamme ist hinter einer Glasabdeckung platziert.

für 84,99 Euro. Wird mit Gas betrieben, was bei 250 g als Brennstoff für bis zu 12 Stunden Brenndauer sorgt. Die Flamme ist hinter einer Glasabdeckung platziert. Gas-Feuertisch für 379 Euro. Lagerfeuer-Feeling für Terrasse und Garten. Die Flammenhöhe ist stufenlos regelbar.

für 379 Euro. Lagerfeuer-Feeling für Terrasse und Garten. Die Flammenhöhe ist stufenlos regelbar. Außenleuchte für 49,99 Euro. Mit Bewegungs-Sensor, der das Licht auf eine Entfernung von 8 m automatisch ein- und ausschaltet.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Isolierkanne für 14,99 Euro. Mit einer Füllmenge von 1l für heiße und kalte Getränke geeignet. Mehrere Farben stehen bereit.

für 14,99 Euro. Mit einer Füllmenge von 1l für heiße und kalte Getränke geeignet. Mehrere Farben stehen bereit. Koch- und Bratpfanne für je 19,99 Euro. Mit ILAG-Antihaftbeschichtung und für alle Herdarten geeignet. Der Durchmesser liegt bei 28 cm.

für je 19,99 Euro. Mit ILAG-Antihaftbeschichtung und für alle Herdarten geeignet. Der Durchmesser liegt bei 28 cm. Schneidebrett für 9,99 Euro. Besteht aus Bambus. Eines der angebotenen Modelle verfügt zusätzlich noch über einen Messerschärfer.

für 9,99 Euro. Besteht aus Bambus. Eines der angebotenen Modelle verfügt zusätzlich noch über einen Messerschärfer. Badezimmerspiegel für 49,99 Euro. Kommt auf Maße von 60,1 × 61,6 × 12,8 cm. Front und Korpus sind melaminbeschichtet, die Beschläge bestehen aus Metall.

für 49,99 Euro. Kommt auf Maße von 60,1 × 61,6 × 12,8 cm. Front und Korpus sind melaminbeschichtet, die Beschläge bestehen aus Metall. Wandgarderobe oder -regale für 24,99 Euro. Die Garderobe bietet Abmessungen von 66 × 30 × 27 cm, die bedien Wandregale bieten je 60 × 33 × 20 cm.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Glaskaraffe für 9,99 Euro. Mit einem Fassungsvermögen von 1 l. Aldi hat drei unterschiedliche Modelle im Programm.

für 9,99 Euro. Mit einem Fassungsvermögen von 1 l. Aldi hat drei unterschiedliche Modelle im Programm. Gläser im 4er-Set für 5,99 Euro. Stehen als Wein- oder Wassergläser bereit. Sie sind spülmaschinengeeignet und verfügen über ein orientalisches Design.

für 5,99 Euro. Stehen als Wein- oder Wassergläser bereit. Sie sind spülmaschinengeeignet und verfügen über ein orientalisches Design. Vakuumiergerät für 19,99 Euro. Mit integriertem Folienschneider für einfaches und präzises Zuschneiden. Fünf Folienbeutel liegen mit im Paket.

für 19,99 Euro. Mit integriertem Folienschneider für einfaches und präzises Zuschneiden. Fünf Folienbeutel liegen mit im Paket. Bräter für 59,99 Euro. Der Schmortopf mit Deckel besteht aus rostfreiem Edelstahl. Die Maße belaufen sich auf 29 x 29 x 10 cm.

für 59,99 Euro. Der Schmortopf mit Deckel besteht aus rostfreiem Edelstahl. Die Maße belaufen sich auf 29 x 29 x 10 cm. Dampfbügelstation für 77,00 Euro. Um ganze 72 Prozent im Preis reduziert. Der Wassertank kommt auf ein Fassungsvermögen von 1,7 l.

Wie viel wisst ihr über Aldi?

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Aldi Nord und Aldi Süd: Neue Angebote ab 5. September

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem einige Technikgeräte aufgefallen sind.

Navigationsgerät für 149 Euro. Das Navi von TomTom bietet Echtzeit-Verkehrsinformationen in ganz Europa. Kostenlose Karten-Updates gibt es ebenfalls.

für 149 Euro. Das Navi von TomTom bietet Echtzeit-Verkehrsinformationen in ganz Europa. Kostenlose Karten-Updates gibt es ebenfalls. Klappdrohne für 79,99 Euro. Die WLAN-Drohne verfügt über eine integrierte Full-HD-Kamera. Eine Live-Bild-Übertragung aufs Smartphone ist möglich.

für 79,99 Euro. Die WLAN-Drohne verfügt über eine integrierte Full-HD-Kamera. Eine Live-Bild-Übertragung aufs Smartphone ist möglich. Laser-Entfernungsmesser für 199 Euro. Kann Entfernungen bis 800 m und Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h messen. Eine 6-fach-Vergrößerung ist mit dabei.

für 199 Euro. Kann Entfernungen bis 800 m und Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h messen. Eine 6-fach-Vergrößerung ist mit dabei. Mobile Power-Station für 119 Euro. Bietet einen leistungsstarken 88,8-Wh-Akku und viele Anschlüsse. Auch eine LED-Leuchte mit drei Helligkeitsstufen ist dabei.

für 119 Euro. Bietet einen leistungsstarken 88,8-Wh-Akku und viele Anschlüsse. Auch eine LED-Leuchte mit drei Helligkeitsstufen ist dabei. Wärmebildkamera für 899 Euro. Für Naturliebhaber gedacht, aber auch zum Auffinden von Wärmelecks an Wohnungen und Häusern geeignet.

für 899 Euro. Für Naturliebhaber gedacht, aber auch zum Auffinden von Wärmelecks an Wohnungen und Häusern geeignet. Digitales Nachtsichtgerät für 349 Euro. Für den Camping-Ausflug oder die Jagd. Bis um den Faktor 18 kann gezoomt werden.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Outdoor-Wickelrucksack für 24,99 Euro. Besteht aus recyceltem Polyester und kommt auf Abmessungen von 25 × 41 × 16 cm. Mit Wickelunterlage, Utensilientasche und Flaschentasche.

für 24,99 Euro. Besteht aus recyceltem Polyester und kommt auf Abmessungen von 25 × 41 × 16 cm. Mit Wickelunterlage, Utensilientasche und Flaschentasche. Buchwagen für 59,99 Euro. Viel Stauraum für Bücher und Spielzeug mit vier Rollen. Die Maße belaufen sich auf 55 × 57,3 × 55 cm.

für 59,99 Euro. Viel Stauraum für Bücher und Spielzeug mit vier Rollen. Die Maße belaufen sich auf 55 × 57,3 × 55 cm. Kinderhocker für 39,99 Euro. Als Aufbewahrungs- und Sitzgelegenheit konzipiert. Schnur und Rollen sind an der Unterseite zu finden.

für 39,99 Euro. Als Aufbewahrungs- und Sitzgelegenheit konzipiert. Schnur und Rollen sind an der Unterseite zu finden. Tipi für 34,99 Euro. Vier verschiedenen Designs werden angeboten. Das Tipi ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Die Abmessungen liegen bei 125 × 140 × 125 cm.

für 34,99 Euro. Vier verschiedenen Designs werden angeboten. Das Tipi ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Die Abmessungen liegen bei 125 × 140 × 125 cm. Lauflernwagen für 24,99 Euro. Besteht aus Holz und ist für Laufanfänger ab zehn Monaten geeignet. Die Räder sind mit einer Gummibereifung ausgestattet.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Kosmos-Experimentierkasten für 12,99 Euro. Bereits nach einem Tag wachsen die Kristalle. Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren.

für 12,99 Euro. Bereits nach einem Tag wachsen die Kristalle. Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Kinderbesteck-Set für 4,99 Euro. Bestehend aus Messer, Gabel, Tee- und Esslöffel. Aldi bietet unterschiedliche Motive an.

für 4,99 Euro. Bestehend aus Messer, Gabel, Tee- und Esslöffel. Aldi bietet unterschiedliche Motive an. Motorik-Holzspielzeug für 19,99 Euro. Kann die Hand-Augen-Koordination verfeinern und die Motorik von Kindern ab 12 Monaten stärken.

für 19,99 Euro. Kann die Hand-Augen-Koordination verfeinern und die Motorik von Kindern ab 12 Monaten stärken. Thermo-Lunchbehälter für 9,99 Euro. Hält Speisen und Getränke bis zu 10 Stunden lang warm oder kalt. Sechs Designs stehen zur Auswahl.

für 9,99 Euro. Hält Speisen und Getränke bis zu 10 Stunden lang warm oder kalt. Sechs Designs stehen zur Auswahl. 1000-Teile-Puzzle für 4,99 Euro. Hergestellt aus umweltfreundlicher Pappe. Insgesamt 12 Motive stehen zur Wahl.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 1. September

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem ein Smart-TV und ein Curved-Monitor aufgefallen sind.

Curved-Monitor für 299 Euro. Das Medion-Display bietet eine Full-HD-Auflösung bei einer Diagonale von 80 cm (31,5 Zoll). Die Bildwiederholfrequenz wird mit 165 Hz angegeben.

für 299 Euro. Das Medion-Display bietet eine Full-HD-Auflösung bei einer Diagonale von 80 cm (31,5 Zoll). Die Bildwiederholfrequenz wird mit 165 Hz angegeben. Smart-TV für 699 Euro. Der Fernseher von TCL bietet eine 4K-Auflösung und hat Android TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video und weitere vorinstalliert. Die Diagonale liegt bei 177,8 cm (70 Zoll).

für 699 Euro. Der Fernseher von TCL bietet eine 4K-Auflösung und hat Android TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video und weitere vorinstalliert. Die Diagonale liegt bei 177,8 cm (70 Zoll). Saug- und Wischroboter für 149 Euro. Per App oder Smart-Home-Assistent steuerbar. Neben einer Hauptbürste sind noch zwei Seitenbürsten mit dabei. Der Akku hält bis zu 100 Minuten.

für 149 Euro. Per App oder Smart-Home-Assistent steuerbar. Neben einer Hauptbürste sind noch zwei Seitenbürsten mit dabei. Der Akku hält bis zu 100 Minuten. Pendelleuchte für 79,99 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst wird diese Vintage-Leuchte mit Holzbalken und drei Glühbirnen angeboten.

für 79,99 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst wird diese Vintage-Leuchte mit Holzbalken und drei Glühbirnen angeboten. Highboard für 199 Euro. Mit zwei Türen und fünf offenen Fächern. Aldi bietet das Regal mit Softclose-Technik in zwei Farben an.

für 199 Euro. Mit zwei Türen und fünf offenen Fächern. Aldi bietet das Regal mit Softclose-Technik in zwei Farben an. Flokati-Teppich für 59,99 Euro. Ganze 60 Prozent günstiger gibt es den Teppich für das Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer. Er kommt auf Maße von 230 x 160 cm.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Retro-Plattenspieler für 49,99 Euro. Im Koffer-Design und mit integrierten Stereo-Lautsprechern ausgestattet. Eine USB- & SD-Karten-Wiedergabe ist auch möglich.

für 49,99 Euro. Im Koffer-Design und mit integrierten Stereo-Lautsprechern ausgestattet. Eine USB- & SD-Karten-Wiedergabe ist auch möglich. LED-Stehleuchte für 29,99 Euro. Lässt sich stufenlos dimmen und kommt je nach Modell auf eine Höhe von 145 oder 148 cm.

für 29,99 Euro. Lässt sich stufenlos dimmen und kommt je nach Modell auf eine Höhe von 145 oder 148 cm. Sitzbank für 29,99 Euro. Besteht vollständig aus Bambus und verfügt über eine Schuhablage. Aldi Nord hat verschiedene Ausführungen im Programm.

für 29,99 Euro. Besteht vollständig aus Bambus und verfügt über eine Schuhablage. Aldi Nord hat verschiedene Ausführungen im Programm. Mini-Backofen für 59,99 Euro. Ober- und Unterhitze sowie Umluft sind möglich. Die Leistung wird mit bis zu 1.200 Watt angegeben.

für 59,99 Euro. Ober- und Unterhitze sowie Umluft sind möglich. Die Leistung wird mit bis zu 1.200 Watt angegeben. Küchenwagen für 49,99 Euro. Besteht aus Gummibaumholz und Kiefernholz. Mit Abmessungen von 65 × 86 × 40 cm.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Samsung Galaxy A13 für 119 Euro. Mit einem 6,6-Zoll-Display und einem Akku, der auf eine Kapazität von 5.000 mAh kommt. Auch eine Quad-Kamera ist mit dabei.

für 119 Euro. Mit einem 6,6-Zoll-Display und einem Akku, der auf eine Kapazität von 5.000 mAh kommt. Auch eine Quad-Kamera ist mit dabei. Mini-Kühlschrank für 59,99 Euro. Verfügt über ein LED-Display mit Temperaturanzeige. Das Fassungsvermögen gibt der Hersteller mit 16 l an.

für 59,99 Euro. Verfügt über ein LED-Display mit Temperaturanzeige. Das Fassungsvermögen gibt der Hersteller mit 16 l an. Wasserkocher für 12,99 Euro. Mit einem Fassungsvermögen von 1,7 l. Ein integrierter Kalkfilter ist mit von der Partie.

für 12,99 Euro. Mit einem Fassungsvermögen von 1,7 l. Ein integrierter Kalkfilter ist mit von der Partie. Eierkocher für 8,99 Euro. Für bis zu sechs Eier gedacht. Inklusive Messtasse und Eier-Anstecher. Der Härtegrad lässt sich einstellen.

für 8,99 Euro. Für bis zu sechs Eier gedacht. Inklusive Messtasse und Eier-Anstecher. Der Härtegrad lässt sich einstellen. Gemüseschneider für 24,99 Euro. In Schwarz oder Weiß bei Aldi Süd zu bekommen. Mit fünf verschiedenen Schneide-Einsätzen.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 29. August

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns gleich mehrere E-Bikes aufgefallen sind:

Alu-Trekking-E-Bike für 1.099 Euro. Bietet eine Reichweite von bis zu 120 km mit einer Akkuladung. Der Hinterradmotor leistet 250 Watt.

für 1.099 Euro. Bietet eine Reichweite von bis zu 120 km mit einer Akkuladung. Der Hinterradmotor leistet 250 Watt. Retro-E-Bike für 1.299 Euro. Mit einer Reichweite von bis zu 130 km auch für längere Touren geeignet. Auf den Rahmen gibt es zehn Jahre Garantie.

für 1.299 Euro. Mit einer Reichweite von bis zu 130 km auch für längere Touren geeignet. Auf den Rahmen gibt es zehn Jahre Garantie. E-Mountainbike für 1.199 Euro. Um 20 Prozent reduziert wurde dieses E-Bike, das 24-Zoll-Reifen mitbringt. Die maximale Reichweite wird mit 100 km angegeben.

für 1.199 Euro. Um 20 Prozent reduziert wurde dieses E-Bike, das 24-Zoll-Reifen mitbringt. Die maximale Reichweite wird mit 100 km angegeben. Klapp-E-Bike für 999 Euro. Lässt sich zusammenfalten und so einfach in Bus und Bahn mitnehmen. Für Strecken bis zu 70 km gedacht. Eine Schiebehilfe ist mit dabei.

für 999 Euro. Lässt sich zusammenfalten und so einfach in Bus und Bahn mitnehmen. Für Strecken bis zu 70 km gedacht. Eine Schiebehilfe ist mit dabei. Kettenschloss für 39,99 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst ist dieses Schloss, das aus gehärtetem Stahl besteht.

für 39,99 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst ist dieses Schloss, das aus gehärtetem Stahl besteht. Bügelschloss für 28,99 Euro. Mit einer Bügelstärke von 1,8 cm und einer Halterung für das Fahrrad ausgestattet.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Solar-Hausnummer für 19,99 Euro. Mit LED-Beleuchtung, schaltet sich bei Dunkelheit von selbst ein. Die Leuchtdauer beträgt bis zu acht Stunden.

für 19,99 Euro. Mit LED-Beleuchtung, schaltet sich bei Dunkelheit von selbst ein. Die Leuchtdauer beträgt bis zu acht Stunden. Funktürklingel für 9,99 Euro. Mit einer Reichweite von bis zu 100 m. Besitzer können zwischen 55 Melodien wählen.

für 9,99 Euro. Mit einer Reichweite von bis zu 100 m. Besitzer können zwischen 55 Melodien wählen. Schutzhülle für Gartenzubehör für 9,99 Euro. Vier verschiedene Modelle stehen bereit für Grillgeräte, Klappsessel, Stapelsessel und Ampelschirm.

für 9,99 Euro. Vier verschiedene Modelle stehen bereit für Grillgeräte, Klappsessel, Stapelsessel und Ampelschirm. Pflanz- und Deko-Tüten für 24,99 Euro. Kann aufgehängt oder in die Erde gesteckt werden. Das Set besteht aus drei Tüten.

für 24,99 Euro. Kann aufgehängt oder in die Erde gesteckt werden. Das Set besteht aus drei Tüten. Manuelle Kehrmaschine für 89,99 Euro. Zum Kehren von ebenen und trockenen Flächen wie Einfahrten und Terrassen.

für 89,99 Euro. Zum Kehren von ebenen und trockenen Flächen wie Einfahrten und Terrassen. Regenstiefel für 16,99 Euro. Grüne und schwarze Modelle bietet Aldi Nord an, die in Größen zwischen 42 und 45 bereitstehen.

Diese Angebote bietet Aldi Süd: