Neben einem neuem Desktop-PC mit RTX 3090 bietet Aldi ab heute auch zwei neue Gaming-Notebooks an. Das günstige Modell kostet rund 1.000 Euro, die High-End-Version ist doppelt so teuer. Doch lohnt sich der Kauf der Spiele-Laptops? Oder bietet die Konkurrenz attraktivere Alternativen? Wir haben die Geräte genauer unter die Lupe genommen.

ALDI Facts

Medion Erazer Crawler E25 bei Aldi: Günstiger Gaming-Laptop?

Den Anfang macht das Medion Erazer Crawler E25. Der Gaming-Laptop steht ab dem 06. September im Online-Shop von Aldi Nord & Aldi Süd zur Verfügung und wird 999 Euro kosten. Doch was bekommt man für sein Geld an Hardware geboten? Hier die Übersicht:

Display 15,6 Zoll

Full-HD (1.920 x 1.080 Pixel)

mattes IPS-Display

144 Hz Prozessor AMD Ryzen 5 5600H (6 Kerne, 12 Threads @ max. 4,2 GHz) Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3050 Ti mit 4 GB VRAM @ 75 Watt Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 @ 3.200 MHz SSD 1 TB PCIe-SSD Betriebssystem Windows 10 Akkukapazität 41 Wh Anschlüsse 1x USB 2.0

2x USB 3.2 Gen 1 Typ A

1x USB 3.2 Gen 2 Typ C

1x Mini DisplayPort 1.4

1x HDMI

1x LAN (RJ-45)

1x Mikro

1x Audio-Kombi Abmessungen u. Gewicht 36,3 x 3,8 x 25,8 cm / 2,3 kg

Das Medion Erazer Crawler E25 bietet genug Leistung zum Spielen moderner Spiele in Full-HD-Auflösung bei mittlerem Detailgrad. Wirklich zukunftssicher ist die Hardware-Kombination jedoch nicht, da die verbaute Grafikkarte lediglich 4 GB VRAM bietet. Das könnte zeitnah zum Flaschenhals des Gaming-Laptops werden.

Der Rest der Hardware macht jedoch einen soliden Eindruck, zudem fällt das Gewicht mit 2,3 Kilogramm relativ gering aus. Lediglich die knapp bemessene Akkukapazität von 41 Wh hinterlässt einen faden Beigeschmack. Der verbaute Prozessor arbeitet zwar energieeffizient, trotzdem dürfte dem Laptop selbst bei Office-Arbeiten spätestens nach 2 Stunden die Puste ausgehen.

Mehr Leistung zum gleichen Preis gibt es aktuell bei Otto. Der Online-Shop verkauft das Acer Nitro 5 für 893,21 Euro, welches eine bessere Grafikkarte bietet.

Medion Erazer Beast X20: Was hat das 2.000 Euro teure Gaming-Notebook auf dem Kasten?

Wer etwas mit deutlich mehr Leistung sucht, kann stattdessen ab dem 06. September einen Blick auf das Medion Erazer Beast X20 werfen. Der Gaming-Laptop bietet deutlich potentere Hardware, ist dafür aber auch teurer. 1.999 Euro werden als Verkaufspreis aufgerufen – dafür können die Kunden folgende Hardware erwarten:

Display 17,3 Zoll

WQHD (2.560 x 1.440 Pixel)

mattes IPS-Display

165 Hz Prozessor Intel Core i7-11800H (8 Kerne, 16 Threads @ max. 4,6 GHz) Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3070 mit 140 Watt Arbeitsspeicher 32 GB DDR4 @ 3.200 MHz SSD 1 TB PCIe-SSD Betriebssystem Windows 10 Akkukapazität 91,2 Wh Anschlüsse 1x USB 2.0

2x USB 3.2 Gen 1 Typ A

1x USB 3.2 Gen 2 Typ C

1x HDMI

1x LAN (RJ-45)

1x Mikro

1x Audio-out

Kartenleser Abmessungen u. Gewicht 39,5 x 2,6 x 26,2 cm / 2,3 kg

Mehr RAM, besseres Display, schnellerer Prozessor, potentere Grafikkarte – auf dem Papier macht der Medion Erazer Beast X20 eine gute Figur. Die Leistung reicht aus, um selbst aktuelle Spiele auf hohen Details in voller Auflösung mit flüssigen Bildraten spielen zu können. Auch die Akkukapazität von 91,2 Wh kann überzeugen. Trotz der imposanten Hardware bleibt das Gerät mit einem Gewicht von 2,3 Kilogramm sehr leicht.

Ähnliche Konfigurationen gibt es jedoch auch etwas günstiger: Computeruniverse etwa bietet mit dem Lenovo Legion 5 Pro einen ähnlichen Gaming-Laptop zum Preis von 1.799 Euro an und ist damit etwas günstiger als das Angebot bei Aldi.

Echte Preisbrecher sind also beide Gaming-Laptops des Discounters nicht, die in der kommenden Woche in den Verkauf starten. Da lohnt sich aktuell eher der Blick in die Angebote der Konkurrenz.