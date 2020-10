Wer im Bundesgebiet lebt, wo Aldi Süd vertreten ist, kann sich freuen. Der Discounter bietet einen Service an, den Aldi Nord seinen Kunden erst später zur Verfügung stellen möchte.

ALDI Facts

Aldi Süd bietet immer mehr kostenlose Ladesäulen an

Immer mehr Menschen in Deutschland entscheiden sich für ein Elektroauto. Diesen Trend haben wir in erster Linie dem Zuschuss vom Staat, aber auch immer besseren E-Autos zu verdanken. VW hat zum ersten Mal mit dem ID.3 ein Fahrzeug im Angebot, das mit Tesla mithalten kann. Der neue Škoda Enyaq iV begeistert mit einem aufregenden Design und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch wo will man all die neuen E-Autos laden? Ladepunkte sollen zwar ausgebaut werden, aber sind noch nicht flächendeckend verfügbar. Zudem kann nicht jeder bei sich am Haus laden. Genau da engagiert sich Aldi Süd jetzt besonders.

An immer mehr Aldi-Süd-Filialen baut der Discounter deswegen kostenlose Schnellladesäulen auf, die mit den Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Läden arbeiten. 200 Stück sollen noch 2020 fertig werden, insgesamt 1.500 in den kommenden Jahren. Während man bei Aldi Süd also jetzt schon kostenlos laden kann, sieht es bei Aldi Nord nicht so gut aus. Selbst neue Filialen werden ohne Ladestation erbaut, an denen man die Integration eigentlich leicht hätte umsetzen können. Dabei ergibt das schnelle Laden während eines Einkaufs absolut Sinn. Man verschwendet keine Zeit und es ist ein zusätzlicher Anreiz, um zu Aldi zu fahren.

Ohne ein gutes Ladenetz funktioniert es nicht

Jedem dürfte bewusst sein, dass die Verkehrswende nicht ohne die nötige Infrastruktur funktioniert. Ladesäulen werden zwar immer mehr aufgebaut, flächendeckend ist die Versorgung aber bei Weitem noch nicht. Aktuell kaufen meist nur Menschen E-Autos, die auch genau wissen, wo sie es laden können und sich auch damit auseinandersetzen wollen. Erst wenn die Ladeinfrastruktur gut ausgebaut und einfach funktioniert, wird auch die Masse zugreifen. Aldi Süd leistet hier einen wertvollen Beitrag.