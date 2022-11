Streaming wird immer teurer, gleich ob bei Netflix, Amazon oder Disney+. Alle wollen mehr Geld und erhöhten die Preise in letzter Zeit. Geschenke sind da gern gesehen. Wie gut, dass Apple aktuell 2 Monate echten Streaming-Spaß verschenkt.

Alles wird teurer, auch Streaming. Netflix, Amazon, Disney+ und eigentlich auch Apple erhöhten zuletzt die Preise. So kostet ein Monat Apple TV+ ab sofort 6,99 Euro statt 4,99 Euro. Doch die müsst ihr vielleicht nicht zahlen, zumindest die nächsten zwei Monate nicht.

Apple TV+ statt Netflix: Jetzt 2 Monate kostenlos

Apple verschenkt nämlich anlässlich einer neuen Dokumentation (Selena Gomez: My Mind & Me) zwei Monate Zugang zu Apple TV+. Ihr könnt euch also in Gänze knapp 14 Euro sparen. Einfach diesen Link von Apple aufrufen und sich darüber die zwei Gratis-Monate sichern.

Dafür und noch mehr lohnt sich Apple TV+:

Einen Haken gibt’s aber: Wir können euch nicht sagen, ob ihr dafür auch qualifiziert seid, wenn ihr Apple TV+ bereits zuvor abonniert hattet. Apple lässt diesen Punkt immer gerne etwas offen. Bei mir beispielsweise hat es geklappt und ich hatte zuvor bis Mitte Oktober noch ein ähnliches Schnupper-Abo über MediaMarkt-Saturn laufen. Beim Kollegen Peter Hryciuk wiederum scheiterte die Aktivierung. Es kommt wohl darauf an, wie oft und in welchem Zeitraum ihr bisher schon derartige Codes verwendet habt. Ergo: Einfach ausprobieren. Wenn es funktioniert, könnt ihr euch freuen, andernfalls nicht ärgern und bei der nächsten Aktion einfach noch mal probieren.

Gut zu wissen: Probeabo kann vorher gekündigt werden

Wichtig und unbedingt beachten: Wird das Probeabo nicht vor Ablauf gekündigt, verlängert sich dieses und es werden folglich 6,99 Euro im Monat fällig. Im Gegensatz zu früheren Probeabos könnt ihr aber schon jetzt kündigen und könnt dennoch weiter bis zum Ablaufdatum auf Apple TV+ zugreifen. Zuvor war nach der Kündigung auch der Zugang unmittelbar gesperrt, dem ist erfreulicherweise nicht mehr so.

Neuerdings könnt ihr auch schon vor Ablauf kündigen und könnt dennoch die ganzen 2 Monate Apple TV+ sehen. (Bildquelle: GIGA, Screenshot)

Apple TV+ läuft übrigens nicht nur auf iPhone, iPad, Mac oder Apple TV. Auch im Web und auf diversen Smart-TVs nebst dem Fire TV Stick von Amazon gibt’s die Apple-TV-App. Auch wenn das Angebot noch immer kleiner als bei Netflix ausfällt, so besticht Apple doch vor allem bei der Qualität und wurde oftmals dafür ausgezeichnet. Sogar den Oscar für den besten Film konnte man 2022 einheimsen.