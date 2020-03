Rabattaktion bei Amazon: Echo, Fire TV und Kindle zum Sparpreis

Amazon reduziert erneut die Preise der hauseigenen Smart-Home-Geräte, Streaming-Sticks, Tablets und E-Reader. GIGA hat sich durch die Angebote geklickt und verrät euch, welche sich wirklich lohnen.

Bildquelle: GIGA

Jahresauftakt bei Amazon: Online-Händler Echo, Fire TV und Co.

Viele Leute sitzen aufgrund der Coronakrise im Homeoffice oder bleiben aus reiner Vorsicht zuhause. Kein Wunder also, dass sich Smart-Home-Geräte und Streaming-Sticks gerade besonders großer Beliebtheit erfreuen. Genau deswegen hat Amazon nun , die es in sich hat. Amazon-Geräte wie der Fire TV Stick, die Echo-Geräte, Kindle und Fire-Tablets sind günstiger zu haben. Wir haben die Angebote für euch übersichtlich zusammengefasst.

In vielen Fällen sind Saturn und MediaMarkt preislich mitgezogen, hier fallen jedoch zusätzliche Versandkosten an.

Amazon Echo, Fire TV und Kindle im Angebot

: 19,99 Euro statt 39,99 Euro (alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen)

(alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen) : 29,99 Euro statt 59,99 Euro (alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen)

(alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen) : 29,99 Euro statt 59,99 Euro (alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen)

(alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen) 59,99 Euro statt 89,99 Euro (alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen)

(alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen) : 79,99 Euro statt 119,99 Euro (alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen)

(alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen) 54,99 Euro statt 89,99 Euro (alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen)

(alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen) : 39,99 Euro statt 54,99 Euro (alternativ bei MediaMarkt oder Saturn kaufen)

Amazon-Geräte im Angebot: Warten oder zuschlagen?

Wer auf der Suche nach einem günstigen , oder ist, kann jetzt getrost zuschlagen. Im Vergleich zur letzten Rabattaktion, die im Februar stattfand, hat Amazon die Preise noch einmal durch die Bank stärker reduziert. Der Amazon Fire TV Stick 4K etwa wird gerade zum absoluten Bestpreis angeboten. Doch auch die Angebote für den Kindle Paperwhite, den neue Echo Show 5 und das FireHD 8 können sich sehen lassen.

Beim Echo Dot hingegen sollte man sich noch etwas in Geduld üben. Amazons Smart-Speaker war im Sommer letzten Jahres bereits deutlich günstiger zu haben. Wir rechnen zum Prime Day mit noch günstigeren Preisen für den kleinen Lautsprecher. Wer nicht bei Amazon bestellen will, findet alle Geräte zu den gleichen Preisen auch bei MediaMarkt und Saturn, hier fallen jedoch noch jeweils 4,99 Euro an Versandkosten an, was einige der Deals schon wieder deutlich unattraktiver macht.