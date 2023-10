Amazon-Fund: Wer Stil hat, braucht unbedingt dieses Ding

Für mich geht es bald in den wohlverdienten Jahresurlaub. Wärmere Gefilde rufen mich und dann herrscht auch bei der GIGA-Wochenendkolumne erst mal Funkstille. Im Zuge meiner Urlaubsvorbereitung stolperte ich nun aber noch über ein kleines, aber verdammt nützliches und stilsicheres Produkt. Na – schon neugierig?

Da, wo ich demnächst in den Urlaub fahre, gibt es so etwas wie eine Schönwettergarantie. Bedeutet, es wird ziemlich warm. Im Gegensatz zum kalten deutschen Herbst muss ich mich dann mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad auseinandersetzen. Eine Herausforderung nicht nur für die Technik wie iPhone, iPad und Co., sondern auch für die eigene Garderobe.

Bei Amazon gefunden: Geniale Lösung für Hemdenträger

Die Manschettenhalter von Colorcuff. (Bildquelle: GIGA)

Ich selbst trage nämlich so gut wie keine T-Shirts mehr. Stattdessen setze ich seit geraumer Zeit fast ausschließlich auf Hemden. Kurzärmelige Modelle sind zwar im Sommer recht praktisch, aber selten auch stilsicher. Wer es noch nicht weiß: Letztlich schaut es immer besser aus, wenn Mann oder Frau die Ärmel leicht hochkrempelt, statt sich Kurzarm-Hemden anzuziehen.

Aber auch dies bringt Probleme mit sich, denn das Hochkrempeln will gelernt sein. Doch selbst wenn dies gelingt, nach wenigen Stunden schaut auch dies nicht mehr hübsch aus.

Anbringen, umschlagen … fertig. (Bildquelle: GIGA)

Zufällig stieß ich nun aber auf eine Lösung, die mir bei Amazon förmlich ins Auge sprang und die ich bisher noch nicht kannte – flexible Manschettenhalter. Dabei handelt es sich um elastische Bänder, die man kurzerhand am Ärmel des gewünschten Hemdes befestigt. Hierfür knöpft ihr das Hemd an den Ärmeln auf, befestigt dann die Bänder an Knopf und Knopfloch und schlägt das Ganze einmal um.

Jetzt könnt ihr den Ärmel wunschweise nach oben ziehen und der Ärmel bleibt aufgrund des „Gummibands“ an Ort und Stelle. Schaut gut aus und hält sogar. So wird aus jedem Langarm-Hemd ein Kurzarm-Hemd – halt nur stilsicher.

Das stilsichere Ergebnis kann sich sehen lassen. (Bildquelle: GIGA)

Die Qual der Wahl

Ich hatte danach zwar nicht explizit gesucht, bin aber froh, diese Teile gefunden zu haben. Drei Hersteller konnte ich bei Amazon ausmachen. Jeder bietet die Manschettenhalter in unterschiedlichen Designs an. Kostenpunkt zwischen 13 und 16 Euro. Gut zu wissen: Die Preise schwanken hin und wieder, regulär aber zahlt ihr knapp 16 Euro.

Das Prinzip im Video von Colorcuff verdeutlicht:

Das selbstbezeichnete „Original“ kommt von Nato Cuff aus Frankreich (bei Amazon ansehen). Es zeichnet sich durch metallene Endspitzen aus. Aus Deutschland stammen die Manschettenhalter von Colorcuff (bei Amazon ansehen). Metall kommt bei denen je nach Modell bei den Knöpfen zum Einsatz. Und dann gibt es noch die Variante von HÆNDSON (bei Amazon ansehen). Die setzen gleichfalls auf Metallknöpfe, deren Enden bestehen allerdings aus Kunstleder.

Ich entschied mich erst mal für Colorcuff, werde aber vielleicht auch bei den andern zwei Herstellern mal zuschlagen. Immerhin gibt es zig verschiedene Farben und Muster.

Ob die Dinger auch über längere Zeit was taugen? Die Bewertungen bei Amazon scheinen dies zu versprechen. Aber erst ein persönlicher Langzeittest wird diese Erkenntnis letztlich bringen. Schön aber, dass ich dieses witzige und gleichzeitig nützliche Gadget noch kurz vorm Urlaub gefunden habe.

Schönen Sonntag wünsche ich.