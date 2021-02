Besitzer einer Amazon-Kreditkarte, die Google Pay nutzen, können sich freuen. Ab morgen könnt ihr euch ganz einfach 10 Euro verdienen, indem ihr zwei Mal mit der Kreditkarte über Google Pay zahlt. Ihr müsst aber ein Detail beachten.

Amazon-Kreditkarte: 10 Euro für Google-Pay-Zahlung

Wer im Besitz einer Amazon-Kreditkarte ist und diese für die Zahlung mit Google Pay eingerichtet hat, um so bei jedem Einkauf Amazon Punkte zu sammeln, kann sich freuen. Morgen beginnt nämlich eine Aktion, bei der ihr 1.000 Amazon Punkte erhaltet, wenn ihr bis zum 17. März 2021 zwei Mal mit Google Pay über die Amazon-Kreditkarte bezahlt habt. Die 1.000 Punkte im Wert von 10 Euro könnt ihr dann direkt bei Amazon einlösen. Da es hier keinen Mindestbestellwert gibt, lohnt es sich natürlich besonders.

Es gibt aber eine Mindestvoraussetzung. Amazon verschickt aktuell eine Mail, in der über die Aktion aufgeklärt wird. In dieser Mail müsst ihr euch für die Aktion freischalten. Erst wenn das geschehen ist und ihr den Teilnahmebedingungen (PDF-Dokument) zugestimmt habt, könnt ihr nach zwei Zahlungen die 1.000 Amazon Punkte abgreifen. Richtet Google Pay also noch schnell mit eurer Amazon-Kreditkarte ein. Mit etwas Glück erhaltet ihr die Mail dann auch und könnt von der Aktion profitieren.

Wer noch keine Kreditkarte von Amazon hat, sollte sich eine bestellen. Ihr bekommt direkt 40 Euro Startguthaben und profitiert sogar doppelt, indem ihr Cashback auf Käufe bei Amazon erhaltet. Ist man Prime-Kunde, kostet die Kreditkarte nichts.

Google Pay: Immer wieder verschiedene Aktionen

Google möchte seinen Bezahldienst immer mehr Menschen in Deutschland näher bringen und hat deswegen in letzter Zeit so einige Aktionen gestartet. Beispielsweise auch bei PayPal. Die Kooperation mit Amazon ist natürlich besonders interessant, da man im Grunde bei jedem Einkauf über die Kreditkarte Punkte sammelt. Egal, ob im Supermarkt oder beim Onlineshopping. Ein kleiner Rabatt wird automatisch gewährt.