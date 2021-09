Samsung steckt tief in den Vorbereitungen, um Android 12 auf seine Galaxy-Smartphones zu bringen. Jetzt ist klar, dass auch die deutschen Kundinnen und Kunden vorab beim Test von Googles neuem Betriebssystem mitmachen können. Es gibt aber kleine Einschränkungen, die man beachten sollte.

Android 12: Beta für Samsung Galaxy S21 auch in Deutschland

Vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass Samsung in Südkorea den Beta-Test für Android 12 angekündigt hat und im September starten wird. Jetzt ist klar, dass dieser Test eben nicht nur im Heimatland von Samsung stattfinden wird, sondern auch in den USA und Deutschland. Im offiziellen Samsung-Forum hat das Unternehmen den Test für die Galaxy-S21-Smartphones wie folgt angekündigt:

An welchem Tag genau der Beta-Test startet, ist nicht bekannt. Samsung gibt nur an, dass zum Eröffnungsdatum der Beta alle Details in der Samsung-Members-App hinterlegt werden. Das ist auch der übliche Weg, den Samsung geht. Man muss sich über die Members-App freischalten, um die neue Version von Android 12 mit One UI 4.0 in der Beta-Version zu erhalten.

Zwei Dinge sollte man beachten:

Die Anzahl der Plätze für Beta-Tests von Samsung sind pro Modell und Land beschränkt. Es kann also sein, dass ihr nicht mitmachen könnt. Die Beta-Versionen enthalten besonders zu Beginn noch viele Fehler. Man sollte die Beta-Version also nicht auf ein Smartphone installieren, dass man wirklich aktiv im Alltag nutzt.

Besonders letztere Erfahrung habe ich mit der Beta von Android 12 auf dem Pixel 5 gemacht. Da sind Fehler aufgetaucht, die ich in dem Entwicklungsstadium nicht erwartet habe. Beispielsweise wurden keine Benachrichtigungen mehr angezeigt und solche Späße.

Im Video seht ihr, was sich in Android 12 ändert:

Später auch für andere Samsung-Smartphones

Samsung versorgt zunächst natürlich die neuesten Galaxy-S21-Smartphones. Später dürften dann auch ältere Modell einen Beta-Test erhalten. Besonders die Galaxy-S20-Serie und Note-20-Serie sollten in einigen Wochen folgen. Das finale Update auf Android 12 wird im November oder Dezember 2021 erwartet.