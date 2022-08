Android 13 ist die nächste große Software-Version von Google. Wann es genau veröffentlicht wird, war bisher nur ganz grob bekannt. Jetzt hat Google selbst einen Zeitrahmen gesteckt, der früher erreicht wird, als wir bisher gedacht haben.

Android Facts

Android 13 erscheint im September 2022

Google testet auf den Pixel-Smartphones schon seit einigen Monaten Android 13 in verschiedenen Testversionen. Zuletzt hat Google bereits eine fast fertige Version des neuen Betriebssystems veröffentlicht und damit schon angedeutet, was jetzt bestätigt wurde. In den nun veröffentlichten Sicherheitsversionshinweisen für Android 13 wird erwähnt, dass das neue Betriebssystem im September 2022 startet (Quelle: Google). Das bedeutet natürlich nicht direkt, dass Android 13 direkt dann erscheint, die Hinweise dafür sind aber da.

In diesem Jahr deutet alles auf einen früheren Release von Android 13. Google hatte schon früher mit den Testversionen begonnen und theoretisch müsste das Betriebssystem schon final sein. Entsprechend würde es Sinn ergeben, wenn es schon im September erscheint. Android 12 kam im Oktober 2021 raus. Was gegen einen Release im September sprechen würde, wären die Pixel-7-Handys, die im Oktober erwartet werden. Diese könnten natürlich auch als Startschuss für Android 13 genutzt werden. Ist aktuell einfach alles etwas Spekulation mit Tendenz zum Release im September.

Was sich mit Android 13 für euch ändert:

Das ist neu in Android 13: Die Features im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Welche Smartphones erhalten Android 13 zuerst?

Zuerst sind natürlich die Pixel-Handys an der Reihe. Danach könnten auch schon Samsung und Xiaomi schnell folgen. Bei Xiaomi wurde kürzlich schon eine erste Testversion veröffentlicht. Samsung hat sein Beta-Programm noch nicht gestartet. Da wartet man vielleicht noch auf die finale Version, um die Anpassungen der Oberfläche schneller abzuschließen. Viele andere Smartphone-Hersteller werden folgen, wobei wir eher damit rechnen, dass es dort frühestens Ende 2022 oder Anfang 2023 so richtig los geht. Sobald es zu einzelnen Herstellern Informationen gibt, werden wir euch informieren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.