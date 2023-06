Um den Apple Pencil aufzuladen, muss der Eingabestift magnetisch am iPad befestigt werden. Das könnte sich aber ändern, wie eine neues Patent zeigt. Der Apple Pencil soll sich automatisch über das iPad-Display aufladen – und das sogar während er benutzt wird.

Apple Pencil Facts

Apple-Patent: Pencil lädt sich über iPad-Display auf

Apple hat vom US-Marken- und Patentamt USPTO ein neues Patent zugesprochen bekommen. Hier beschreibt der Konzern eine interessante Lademöglichkeit für den Apple Pencil. Dieser soll nicht mehr wie bei der ersten Generation über einen physischen Anschluss, oder wie bei der zweiten Generation an das iPad angeklippt aufgeladen werden. Stattdessen plant Apple, dass sich Nutzer gar nicht mehr um den Ladevorgang kümmern müssen.

Dem Patent nach reicht es bereits, den Eingabestift wie gewohnt zu verwenden, damit dieser mit Strom versorgt wird. Die Übertragung der Energie läuft dabei über das Display des iPads. Der Apple Pencil muss sich auf dem Tablet-Bildschirm befinden, um automatisch aufgeladen zu werden. Beim Schreiben oder Zeichnen fließt Energie.

Apple will das iPad so verändern, dass unter dem Display elektromagnetische Induktionsspulen verbaut werden. Der Pencil sendet dabei Informationen zum aktuellen Ladestand an das iPad. Er soll dem Tablet also mitteilen, ob gerade Strom benötigt wird oder nicht.

Der Apple Pencil könnte nur den Anfang darstellen. In Zukunft, so ist es zumindest im Patent zu lesen, könnten auch weitere Apple-Geräte über das Display aufgeladen werden. AirPods, die Apple Watch oder sogar das iPhone ließen sich so mit Strom versorgen (Quelle: Patently Apple).

Im Video: Diese Neuerungen erscheinen mit iPadOS 17.

iPadOS 17: Die 5 wichtigsten neuen Funktionen Abonniere uns

auf YouTube

Pencil über Display aufladen: Bisher nur ein Patent

Wie immer gilt auch in diesem Fall: Nur weil Apple ein Patent zugesprochen bekommen hat, bedeutet das nicht, dass die Technologie auch in einem fertigen Produkt münden muss. Die innovative Ladetechnik über das Display ist eher etwas für die Zukunft. Bestehende iPads profitieren davon nicht.