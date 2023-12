Apple Watch mit echter Taschenlampe: Verrücktes Patent zeigt, wie es aussehen könnte

Die Apple Watch könnte mit einer echten externen Taschenlampe ausgestattet werden, statt sich nur auf die Beleuchtung des Displays zu verlassen. Ein neu erteiltes Patent beschreibt Apples Pläne für zukünftige Apple Watches.

Apple Watch bald mit echter Taschenlampe?

Die aktuelle Apple Watch verfügt bereits über eine Taschenlampe, deren Funktion im Vergleich zum iPhone jedoch eher eingeschränkt ist. Einmal aktiviert, verwandelt sich der Bildschirm in eine Lichtquelle – weiß, rot oder weiß blinkend. Obwohl diese Funktion in dunkler Umgebung durchaus nützlich sein kann, bleibt das Ergebnis doch etwas ernüchternd, zumal das Licht nicht selten in einem unpraktischen Winkel strahlt.

Das scheint nun auch Apple erkannt zu haben. Laut einem neuen Patentantrag mit dem Titel „Modular Light Assembly For A Wearable Device“ plant das Unternehmen, eine separate Taschenlampe am Armband der Smartwatch zu befestigen. Diese soll unabhängig vom Display funktionieren und sich in die gewünschte Richtung ausrichten lassen. Das angestrebte Design ähnelt dabei weniger einer herkömmlichen Taschenlampe und erinnert eher an futuristische Gadgets wie einen Schallschraubendreher.

Ein interessanter Aspekt des Patents ist die Idee einer eigenen Batterie für die Taschenlampe (Quelle: Apple Insider). Das hätte den Vorteil, dass die Akkulaufzeit der Uhr selbst nicht durch die Beleuchtung beeinträchtigt würde. Nutzer könnten so von einer helleren und besser ausrichtbaren Lichtquelle profitieren, ohne sich Sorgen um die Batterieleistung der Apple Watch machen zu müssen.

Nächste Apple Watch mit Taschenlampe?

Wie üblich beziehen sich Patente nicht auf fertige Produkte, die kurz vor der Markteinführung stehen. Ob und wann Apple seine Smartwatch mit einer externen Taschenlampe ausstatten wird, weiß derzeit nur das Unternehmen selbst.

