Wer erinnert sich nicht an die berühmte G-Shock von Casio? Die besonders gegen Erschütterungen geschützte Uhrenserie mag vielleicht ihren Zenit aufgrund der vielen Smartwatches aktuell überschritten haben, das Design jedoch kommt dank diverser Armbänder jetzt auch der Apple Watch zugute.

Normale Uhren haben im Angesicht von Apple Watch und Co. ja fast schon ausgedient, mal von teuren Sammlerstücken abgesehen. Auch Casio wird dies zu spüren bekommen haben. Dennoch, der Kult, beispielsweise um die bekannte G-Shock, dürfte nach wie vor anhalten. Schon seit 1983 gibt’s die robuste Uhr mit dem markanten, weil nahezu brachialen Äußerem. Wer daran Gefallen findet, der freut sich sicherlich über die Option, jetzt auch die Apple Watch zur G-Shock in gewisser Weise mutieren zu lassen.

Apple Watch zur G-Shock tunen: Kombi-Armbänder sind die Lösung

Gelegenheit dazu gibt’s mit diversen Geräten die gleichzeitig eine Kombination aus Armband und eine Schutzhülle sind. Legt man diese Teile der Apple Watch an, kann eine Verwandtschaft zum Design einer Casio G-Shock nicht geleugnet werden. Gibt’s in verschiedenen Farben und Größen. Jeweils für die unterschiedlichen Baugrößen und Typen, somit geeignet für alle Arten der Apple Watch bis hin zur aktuellen Apple Watch Series 8. Eine Auswahl der verschiedenen Modelle – erhältlich jeweils bei Amazon:

Spigen Rugged Armor Pro Hülle und Armband Kompatibel mit Apple Watch Serie 8 7 45mm 6 SE 5 4 44mm - Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.12.2022 00:54 Uhr

Fullmosa Schutzhülle und Armband Kompatibel mit Apple Watch 40mm Series 8/7/SE/SE2 Sesies 6 Series 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.12.2022 21:55 Uhr

MYSNBKN Armband Kompatibel mit Apple Watch Serie 6/5/4/SE/3/2/1 Breite 44 mm 42 mm 40 mm 38 mm mit r Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.12.2022 08:17 Uhr

HQEUZ Armband mit Robuste Hülle Kompatibel mit Apple Watch Series 8 7 45mm, TPU Ersatzarmband mit Sc Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.12.2022 13:26 Uhr

Besonders clever: Im Gegensatz zu einigen Schutzgehäusen bleibt der Gehäuseboden der Apple Watch zugänglich, kann also noch immer problemlos fürs Ladekabel verwendet werden. Für die perfekte Täuschung hin zur G-Shock fehlt dann zwar noch das passende Zifferblatt, doch da existieren hier und da ja schon Tricks.

Im Vergleich – die aktuellen Serien der Apple Watch:

Unterschiede zur Apple Watch Ultra

Auch wenn die „normalen“ Modelle dieser Armband-Gehäusekombinationen für gehörigen Schutz sorgen, die Robustheit einer Apple Watch Ultra könnt ihr euch nicht direkt damit erkaufen. Wer also in wirklich extremen Situationen gerüstet sein will, der muss am Ende zum aktuellen Spitzenmodell greifen (bei Amazon ansehen).