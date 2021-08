Alles, was Apple anfasst, wird zur Gold und ist ein Erfolg? Dies stimmt so nicht, ein großer Fehlschlag der letzten Jahre rückt gegenwärtig beispielsweise wieder in den Fokus der Erinnerung. Der Grund: Ein Video, mit dem so niemand gerechnet hätte.

Apple Facts

Der bekannte Apple-Sammler Giulio Zompetti präsentiert uns ein überraschendes, kurzes Video, es zeigt einen Prototypen von AirPower in voller Aktion – sogar eine spezielle Animation auf dem iPhone-Startbildschirm ist auszumachen (Quelle: Giulio Zompetti). Was war gleich noch mal AirPower?

Video zeigt Apples AirPower in Aktion

Wir erinnern uns: Im September 2017 kündigte Apple die universelle Qi-Ladematte an. In Zukunft sollte diese nicht nur das iPhone, sondern auch die AirPods und die Apple Watch parallel mit Strom betanken können. Doch daraus wurde nichts, bereits ein Jahr später ließ Apple alle Hinweise auf AirPower von der eigenen Webseite entfernen, um dann im März 2019 kleinlaut zugeben zu müssen, dass man bei der Entwicklung der Ladematte scheiterte. Technische Probleme konnten nicht gelöst werden und das Gerät erfüllte letztlich nicht Apples eigene Qualitätsansprüche – was für eine Enttäuschung.

Seitdem gab es zwar immer mal wieder Berichte über neuerliche Arbeiten an einem potentiellen Nachfolger des nie in Serie produzierten Gerätes, doch bis heute gibt's nichts derartiges von Apple. Allein mit dem iPhone 12 wurde das MagSafe-Ladepad vorgestellt, was jedoch nur ein Gerät mit Strom versorgen kann.

Eine Chance in der Zukunft?

Ausgerechnet jetzt taucht ein intakter Prototyp von AirPower auf. Der schaut aber etwas anders aus, als das von Apple anvisierte fertige Modell, besteht nämlich etwas untypisch aus einer schwarzen Matte mit einer Art umspannenden Kupferdraht. Kurzum: Offensichtlich ein frühes Testgerät, was aber grundsätzlich schon funktioniert. Da stellt sich die Frage, ob Apple den Traum von AirPower grundsätzlich aufgegeben hat?

Momentan konzentriert sich Apple voll und ganz auf MagSafe – zusehen im Video – , AirPower scheint vergessen:

Eine Antwort darauf kann nur die Zukunft liefern. Wir würden aber nicht unbedingt damit rechnen. Aktuell konzentriert man sich auf das bereits erwähnte MagSafe, AirPower bleibt erst mal nur eine schöne Idee und der wohl größte Flop Apples in den letzten Jahren.