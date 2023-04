Nie in der Geschichte zuvor war bei Apple intern ein neues Produkt so umstritten wie das künftige Mixed-Reality-Headset, welches AR- und VR-Elemente vereint. Einige Mitarbeiter hegen starke Zweifel an den Erfolgsaussichten, manche von ihnen ergreifen sogar die Flucht und haben das Unternehmen bereits verlassen.

Apple-Chef Tim Cook und sein COO Jeff Williams haben entschieden: Das Mixed-Reality-Headset kommt so früh wie möglich, es soll keine Verzögerungen mehr geben. Dabei warnt das eigene Produktdesign-Team und hält die AR/VR-Brille für unfertig. Wie sich jetzt herausstellt ist diese Entscheidung noch umstrittener als bisher angenommen.

Selbst bei Apple strittig: Nutzen des neuen Mixed-Reality-Headsets

Einem aktuellen Bericht der New York Times nach zeigen sich mehrere Apple-Mitarbeiter besorgt über die Nützlichkeit und den Preis des kommenden Mixed-Reality-Headsets. Zuvor herrschte Begeisterung, jetzt eher die Skepsis. Nie zuvor bei einer Produkteinführung soll es bei Apple derartige Zweifel gegeben haben – Zielstrebigkeit und Begeisterung werden derzeit vermisst.

Im Fokus steht nicht zuletzt der kolportierte und viel zu hohe Preis von 3.000 US-Dollar. Nicht minder umstritten der angebliche Nutzen des Gerätes und ein Markt, der bisher nicht erprobt ist. Skeptiker im Unternehmen zweifeln demnach offen an, dass das Gerät im Gegensatz zu iPod und iPhone „eine Lösung auf der Suche nach einem Problem“ ist. Ergo: Apple arbeitet womöglich an einem Produkt, welches niemand braucht und auch niemand am Ende will.

Das plant Meta (Facebook) im Bereich der virtuellen Realität:

Mitarbeiter hauen ab

Dieses Skepsis hat erste Konsequenzen, so sollen dem Bericht nach schon Mitarbeiter deswegen gekündigt haben, anderen wurde entlassen wegen mangelnder Fortschritte. Selbst nicht genannte Mitglieder von Apples Führungsteam stellen die Erfolgsaussichten des Mixed-Reality-Headsets mittlerweile infrage.

Kein gutes Omen, so kurz vor einer potenziellen Präsentation im Juni auf der der WWDC (Apples Entwicklerkonferenz). Apple muss es nicht zuletzt gelingen, das eigene Headset deutlich unterscheidbar zu machen von der Konkurrenz. Hier seien in erster Linie die Headsets von Meta und das „Metaverse“ genannt.

