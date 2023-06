Apples erster „räumlicher Computer“ sorgte für großes Erstaunen. Nicht weniger überrascht waren Marktbeobachter vom hohen Preis. Auch Apple ist sich dem bewusst und arbeitet bereits an einer günstigeren Version. Apple-Insider Mark Gurman weiß schon jetzt, wann die verkauft werden soll und wirft erste Produktnamen in den Raum.

Die Apple Vision Pro wird mit knapp 3.500 US-Dollar nicht billig. Hierzulande werden wir, wenn die Datenbrille 2024 irgendwann mal aufschlägt, wohl mehr als 4.000 Euro bezahlen müssen, schließlich kommen noch Steuern, Abgaben und Apples Sicherheitsmarge obendrauf.

Es wird billiger: Apple Vision One für 2025 geplant

Apple werkelt indes schon an einer preiswerteren Version, daran erinnert Apple-Experte und Bloomberg-Reporter Mark Gurman. Eine solche Brille könnte unter dem Namen „Apple Vision One“ oder auch einfach nur „Apple Vision“ auf dem Markt kommen. Ende 2025 soll es dann so weit sein – noch gut 2,5 Jahre bis dahin (Quelle: Bloomberg).

Kosten könnte Apple an verschiedenen Punkten der Ausstattung sparen. Großes Potenzial sieht Gurman beispielsweise bei beiden 4K-MicroLED-Displays und den M2-Chip von Apple. Hier könnte der Hersteller sparen und alternative Komponenten verbauen. Ebenso Sparpotenzial besteht durch die Verwendung von weniger Kameras.

Was es aktuell über die Apple Vision Pro zu wissen gilt:

Gleichfalls nicht unbedingt notwendig wären die eingebauten Lautsprecher im Kopfband. Stattdessen könnten Nutzerinnen und Nutzer einfach auf AirPods zurückgreifen.

Gurmans Feststellung deckt sich in vielen Punkten mit unserer Vorhersage, doch in einem Punkt unterscheiden sich die Annahmen. So soll Apple laut dem Experten keinerlei Kompromisse beim Thema EyeSight (dem externen OLED-Bildschirm) und dem Augen- und Hand-Tracking-System eingehen. Beides Features, die essenziell für den iPhone-Hersteller sind. Sie wären demnach „so wichtig wie ein Touchscreen für ein iPhone“.

Entsprechend würde auch ein günstigeres Modell der Datenbrille diese Features besitzen.

Auch wir machten uns schon Gedanken zu einer günstigeren Version der Apple Vision Pro:

Wie teuer wird es?

Doch um wie viel könnte eine solche „Apple Vision“ beziehungsweise „Apple Vision One“ günstiger werden? Laut Gurman wären wohl mindestens einige Hundert US-Dollar drin. Man darf also annehmen, dass der Preis in den USA unter die 3.000 US-Dollar fallen könnte.

Doch all dies ist derzeit noch Spekulation. Zunächst muss die Apple Vision Pro erst mal ihre Brötchen verdienen und im nächsten Jahr einen fulminanten Marktstart hinlegen.