Wegen des Feiertags am Montag werden bei Aldi die Regale erst am Dienstag, den 4. Oktober, neu aufgefüllt. Wir zeigen, welche Artikel sich im Online-Shop und in den Filialen von Aldi Süd und Nord lohnen.

Aldi Nord und Aldi Süd: Neue Angebote ab 4. Oktober

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem ein Rudergerät aufgefallen ist.

Rudergerät für 249 Euro. Klappbares Trainingsgerät mit Trainingscomputer. 16 Widerstandsstufen sind mit dabei und auch eine Halterung für das Smartphone gibt es.

für 249 Euro. Klappbares Trainingsgerät mit Trainingscomputer. 16 Widerstandsstufen sind mit dabei und auch eine Halterung für das Smartphone gibt es. Ergometer für 249 Euro. Auch bei schlechtem Wetter kann hier zu Hause trainiert werden. Mit Trainingscomputer, Keilriemenantrieb und Elektromagnet-Bremse ausgestattet.

für 249 Euro. Auch bei schlechtem Wetter kann hier zu Hause trainiert werden. Mit Trainingscomputer, Keilriemenantrieb und Elektromagnet-Bremse ausgestattet. Laubbläser für 179 Euro. Immerhin 26 Prozent günstiger als sonst. Kann zum Saugen, Blasen, Häckseln und Fangen verwendet werden.

für 179 Euro. Immerhin 26 Prozent günstiger als sonst. Kann zum Saugen, Blasen, Häckseln und Fangen verwendet werden. Werkstattwagen für 379 Euro. Kostet eigentlich 699 Euro. Sieben abschließbare, große Schubladen für Schraubendreher, Steckschlüssel, Zangen und anderes Werkzeug sind mit dabei. Fahrbar mit vier großen Rollen.

für 379 Euro. Kostet eigentlich 699 Euro. Sieben abschließbare, große Schubladen für Schraubendreher, Steckschlüssel, Zangen und anderes Werkzeug sind mit dabei. Fahrbar mit vier großen Rollen. WLAN-Wetterstation für 89,99 Euro. Mit Wettervorhersagen, Frostwarnung und „Feels like“-Berechnung. Lokale Wetterdaten gibt es über den 5-in-1-Außensensor.

für 89,99 Euro. Mit Wettervorhersagen, Frostwarnung und „Feels like“-Berechnung. Lokale Wetterdaten gibt es über den 5-in-1-Außensensor. LCD-Wetter-Wanduhr für 69,99 Euro. Ganze 45 Prozent günstiger wird diese Uhr angeboten. Innen- und Außentemperatur sowie relative Luftfeuchtigkeit werden angezeigt.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Akku-Schrauber für 19,99 Euro. Mit einer Akkukapazität von 3.200 mAh. Kann über Micro-USB wieder aufgeladen werden. Drei Farben werden angeboten.

für 19,99 Euro. Mit einer Akkukapazität von 3.200 mAh. Kann über Micro-USB wieder aufgeladen werden. Drei Farben werden angeboten. Winkelschleifer für 29,99 Euro. Ausgestattet mit einem 1.200-Watt-Motor. Scheiben können einen Durchmesser bis 125 mm besitzen.

für 29,99 Euro. Ausgestattet mit einem 1.200-Watt-Motor. Scheiben können einen Durchmesser bis 125 mm besitzen. Kompressor für 149 Euro. Mit einem Kesselvolumen von etwa 50 l und einer Leistung von bis zu 1.500 Watt. Ölfrei und dadurch wartungsarm konzipiert.

für 149 Euro. Mit einem Kesselvolumen von etwa 50 l und einer Leistung von bis zu 1.500 Watt. Ölfrei und dadurch wartungsarm konzipiert. Arbeitslatzhose für 19,99 Euro. Wird bei Aldi Nord in Größen zwischen 48 und 58 in zwei Farben angeboten. Besteht zu 65 Prozent aus Polyester, zu 35 Prozent aus Baumwolle.

für 19,99 Euro. Wird bei Aldi Nord in Größen zwischen 48 und 58 in zwei Farben angeboten. Besteht zu 65 Prozent aus Polyester, zu 35 Prozent aus Baumwolle. LED-Mütze für 6,99 Euro. Mit integriertem LED-Licht an der Stirn. Kunden haben die Wahl zwischen drei Farben.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Zugluftstopper für 4,99 Euro. In Weiß oder Anthrazit erhältlich. Einfach unter die Tür schieben, um Kälte und Zugluft draußen zu halten.

für 4,99 Euro. In Weiß oder Anthrazit erhältlich. Einfach unter die Tür schieben, um Kälte und Zugluft draußen zu halten. Rauchwarnmelder für 8,99 Euro. Die integrierte Lithium-Batterie hält laut Hersteller zehn Jahre durch. Einfache und kabellose Installation.

für 8,99 Euro. Die integrierte Lithium-Batterie hält laut Hersteller zehn Jahre durch. Einfache und kabellose Installation. Türdrücker-Garnitur für 12,99 Euro. Aldi Süd bietet verschiedene Modelle für Türen mit einer Stärke zwischen 3,8 und 4,5 cm an.

für 12,99 Euro. Aldi Süd bietet verschiedene Modelle für Türen mit einer Stärke zwischen 3,8 und 4,5 cm an. LED-Arbeitsleuchte für 8,99 Euro. Kann mit oder ohne Netzteil betrieben werden, ein Micro-USB-Anschluss ist mit dabei. Auch an einen Haken zum Aufhängen wurde gedacht.

für 8,99 Euro. Kann mit oder ohne Netzteil betrieben werden, ein Micro-USB-Anschluss ist mit dabei. Auch an einen Haken zum Aufhängen wurde gedacht. Meisterweiß-Farbe für 19,99 Euro. Hier stehen 10 l an Innendispersionsfarbe zur Verfügung. Bei einmaligem Anstrich reicht die Farbe für etwa 70 m².

Wie viel wisst ihr über Aldi?

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 29. September

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns gleich mehrere Technik-Angebote und Möbel aufgefallen sind.

Gaming-PC für 1.149 Euro. Der Rechner ist mit einem Intel Core i5 und der Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3060 Ti LHR ausgestattet. Hinzu kommen 1 TB SSD-Speicher und 2 TB auf einer herkömmlichen Festplatte.

für 1.149 Euro. Der Rechner ist mit einem Intel Core i5 und der Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3060 Ti LHR ausgestattet. Hinzu kommen 1 TB SSD-Speicher und 2 TB auf einer herkömmlichen Festplatte. Gaming-Notebook für 1.299 Euro. Auch hier kommt eine Nvidia GeForce RTX 3060 zum Einsatz, neben dem Prozessor AMD Ryzen 7 und 2 TB SSD-Speicher. Das Display bietet eine Diagonale von 15,6 Zoll.

für 1.299 Euro. Auch hier kommt eine Nvidia GeForce RTX 3060 zum Einsatz, neben dem Prozessor AMD Ryzen 7 und 2 TB SSD-Speicher. Das Display bietet eine Diagonale von 15,6 Zoll. Smart-TV für 419 Euro. Mit 4K-Auflösung bei einer Bilddiagonale von 58 Zoll. Dolby Vision und HDR-Unterstützung sind gegeben.

für 419 Euro. Mit 4K-Auflösung bei einer Bilddiagonale von 58 Zoll. Dolby Vision und HDR-Unterstützung sind gegeben. Drucker für 199 Euro. Immerhin 20 Prozent günstiger als sonst steht der Epson-Drucker bereit, der über nachfüllbare Tintentanks verfügt.

für 199 Euro. Immerhin 20 Prozent günstiger als sonst steht der Epson-Drucker bereit, der über nachfüllbare Tintentanks verfügt. Retro-Lowboard für 229 Euro. Mit vier offenen Fächern und einer Tür ausgestattet. Das Lowboard für das Wohnzimmer kommt auf Maße von 140 x 40 x 55 cm.

für 229 Euro. Mit vier offenen Fächern und einer Tür ausgestattet. Das Lowboard für das Wohnzimmer kommt auf Maße von 140 x 40 x 55 cm. Retro-Highboard für 249 Euro. Ebenfalls im Vintage-Stil gehalten, dafür aber höher als breit. Zwei offene Fächer und drei Türen sind dabei. Die Maße liegen bei 75 x 120 x 40 cm.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Kommode für 99,99 Euro. Im Industrial-Stil. Front und Korpus sind melaminbeschichtet. Zwei Schubladen und eine Tür stehen zur Verfügung. Die Abmessungen betragen 90 × 50 × 38 cm.

für 99,99 Euro. Im Industrial-Stil. Front und Korpus sind melaminbeschichtet. Zwei Schubladen und eine Tür stehen zur Verfügung. Die Abmessungen betragen 90 × 50 × 38 cm. Couchtisch mit Ablage für 69,99 Euro. Lässt sich platzsparend ineinander schieben. Aldi Nord bietet zwei Varianten an, die jeweils auf Maße von 55 × 45,5 × 30 cm und 60 × 48 × 30 cm kommen.

für 69,99 Euro. Lässt sich platzsparend ineinander schieben. Aldi Nord bietet zwei Varianten an, die jeweils auf Maße von 55 × 45,5 × 30 cm und 60 × 48 × 30 cm kommen. Beistelltisch mit Hocker für 59,99 Euro. Der Hocker verfügt über einen Bezug aus Polyester. Wie beim Couchtisch lassen sich die beiden Elemente ineinander schieben.

für 59,99 Euro. Der Hocker verfügt über einen Bezug aus Polyester. Wie beim Couchtisch lassen sich die beiden Elemente ineinander schieben. Sitztruhe für 24,99 Euro. Aldi Nord bietet drei Farbvarianten an, sie kommen auf Abmessungen von 78 × 38 × 38 cm. Das maximale Gewicht liegt bei 110 kg.

für 24,99 Euro. Aldi Nord bietet drei Farbvarianten an, sie kommen auf Abmessungen von 78 × 38 × 38 cm. Das maximale Gewicht liegt bei 110 kg. Bilderrahmen-Set für 8,99 Euro. Besteht aus acht Bilderrahmen verschiedener Größe. Unterschiedliche Farbvarianten stehen zur Auswahl.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Powerbank für 14,99 Euro. Mit LC-Display und einer Kapazität von 10.000 mAh ausgestattet. Mit USB-C- und Micro-USB-Anschluss.

für 14,99 Euro. Mit LC-Display und einer Kapazität von 10.000 mAh ausgestattet. Mit USB-C- und Micro-USB-Anschluss. USB-Ladegerät für 14,99 Euro. Kann angeschlossene Geräte per USB-C (Power Delivery) oder USB-A mit bis zu 20 Watt versorgen.

für 14,99 Euro. Kann angeschlossene Geräte per USB-C (Power Delivery) oder USB-A mit bis zu 20 Watt versorgen. Drahtlose Kopfhörer für 19,99 Euro. Die Over-Ear-Kopfhörer bieten eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden. Wegen der Bluetooth-Verbindung wird kein Kabel benötigt.

für 19,99 Euro. Die Over-Ear-Kopfhörer bieten eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden. Wegen der Bluetooth-Verbindung wird kein Kabel benötigt. In-Ear-Kopfhörer für 19,99 Euro. Die kleinen Earbuds bieten eine Laufzeit von 5 Stunden, das mitgelieferte Case sorgt für weitere 15 Stunden Musik.

für 19,99 Euro. Die kleinen Earbuds bieten eine Laufzeit von 5 Stunden, das mitgelieferte Case sorgt für weitere 15 Stunden Musik. Notebook für 699 Euro. Windows 11 Home ist auf der 512-GB-SSD vorinstalliert. Das Display kommt auf eine Diagonale von 15,6 Zoll, der Akku hält bis zu 8 Stunden durch.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 26. September

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns gleich mehrere smarte Leuchten aufgefallen sind.

Smart-Home-Starter-Set für 49,99 Euro. Besteht aus einer Smart-Home-Basis, zwei dimmbaren LED-Birnen und weiterem Zubehör. Viele gängige Funkstandards werden unterstützt.

für 49,99 Euro. Besteht aus einer Smart-Home-Basis, zwei dimmbaren LED-Birnen und weiterem Zubehör. Viele gängige Funkstandards werden unterstützt. Smarte LED-Pendelleuchte für 99,99 Euro. 23 Prozent günstiger als sonst. Hier stehen dimmbare LEDs für Wohnzimmer, Esszimmer oder Küche im Mittelpunkt. Die Steuerung erfolgt per Fernbedienung, Sprache oder App.

für 99,99 Euro. 23 Prozent günstiger als sonst. Hier stehen dimmbare LEDs für Wohnzimmer, Esszimmer oder Küche im Mittelpunkt. Die Steuerung erfolgt per Fernbedienung, Sprache oder App. Smarte LED-Deckenleuchte für 99,99 Euro. Die dimmbare Leuchte erzeugt warmweißes bis tageslichtweißes Licht. Auch hier erfolgt die Steuerung per Fernbedienung, Sprache oder App.

für 99,99 Euro. Die dimmbare Leuchte erzeugt warmweißes bis tageslichtweißes Licht. Auch hier erfolgt die Steuerung per Fernbedienung, Sprache oder App. Smartes LED-Panel für 169 Euro. Über das dimmbare Lichtsystem sind viele verschiedene Lichtfarben möglich. Für gängige Smart-Home-Systeme geeignet.

für 169 Euro. Über das dimmbare Lichtsystem sind viele verschiedene Lichtfarben möglich. Für gängige Smart-Home-Systeme geeignet. Smarter LED-Deckenstrahler für 89,99 Euro. Mit einem breiten Farbspektrum ausgestattet. Bei den RGB-LEDs können Kunden aus bis zu 16 Millionen Farben wählen.

für 89,99 Euro. Mit einem breiten Farbspektrum ausgestattet. Bei den RGB-LEDs können Kunden aus bis zu 16 Millionen Farben wählen. Weinkühlschrank für 199 Euro. Ganze 39 Prozent günstiger als zuvor. Die Temperatur kann zwischen 5 und 18° C gewählt werden. Ein Touch-Display ist vorhanden.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Sicherheitsleiter für 59,99 Euro. Bietet eine Arbeitshöhe von bis zu 2,82 m. Vier Stufen inklusive Plattform sind mit dabei.

für 59,99 Euro. Bietet eine Arbeitshöhe von bis zu 2,82 m. Vier Stufen inklusive Plattform sind mit dabei. Wasserkocher für 19,99 Euro. Hier fällt das digitale Bedienfeld mit LED-Anzeige auf. Das Fassungsvermögen liegt bei bis zu 1,7 l.

für 19,99 Euro. Hier fällt das digitale Bedienfeld mit LED-Anzeige auf. Das Fassungsvermögen liegt bei bis zu 1,7 l. Akku-Reinigungsbürste für 24,99 Euro. Mit Teleskopstiel zur Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. Der Akku hält aufgeladen bis zu 90 Minuten durch.

für 24,99 Euro. Mit Teleskopstiel zur Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. Der Akku hält aufgeladen bis zu 90 Minuten durch. Türdrücker-Garnitur für 12,99 Euro. Besteht aus Edelstahl und ist rostfrei. Für Türen mit einer Stärke zwischen 3,8 bis 4,5 cm geeignet.

für 12,99 Euro. Besteht aus Edelstahl und ist rostfrei. Für Türen mit einer Stärke zwischen 3,8 bis 4,5 cm geeignet. Aufbewahrungskorb für 4,99 Euro. Kommt auf Abmessungen von 42 × 29,6 × 33 cm und wird bei Aldi Nord in zwei Farben angeboten.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Bodenstaubsauger für 49,99 Euro. Bei Aldi Süd gerade 58 Prozent günstiger als zuvor. Der Aktionsradius liegt bei 9 m, das Kabel kommt auf 6 m.

für 49,99 Euro. Bei Aldi Süd gerade 58 Prozent günstiger als zuvor. Der Aktionsradius liegt bei 9 m, das Kabel kommt auf 6 m. LED-Schreibtischleuchte für 9,99 Euro. Der Kopf ist dreh- und schwenkbar, die Arme flexibel einstellbar. Fünf Modelle stehen zur Auswahl.

für 9,99 Euro. Der Kopf ist dreh- und schwenkbar, die Arme flexibel einstellbar. Fünf Modelle stehen zur Auswahl. Glaskaraffe oder Saftkrug für 9,99 Euro. Kommt auf ein Fassungsvermögen von je 1 l. Das Produkt ist spülmaschinengeeignet. Drei Varianten werden angeboten.

für 9,99 Euro. Kommt auf ein Fassungsvermögen von je 1 l. Das Produkt ist spülmaschinengeeignet. Drei Varianten werden angeboten. Duschhocker für 19,99 Euro. Steht in einer vierbeinigen und dreibeinigen Variante zum Verkauf. Rutschfeste Füße sind in jedem Fall mit dabei.

für 19,99 Euro. Steht in einer vierbeinigen und dreibeinigen Variante zum Verkauf. Rutschfeste Füße sind in jedem Fall mit dabei. Rollator für 119 Euro. Leichtgewichtig und faltbar. Der Rollator verfügt über höhenverstellbare Griffe mit Feststellbremse und Aufstehhilfe.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 22. September

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns gleich mehrere Leuchten aufgefallen sind.

LED-Deckenleuchte für 149 Euro. Lichttemperatur und Helligkeit lassen sich bei diesem Modell stufenlos einstellen. Eine Memory-Funktion ist auch mit dabei.

für 149 Euro. Lichttemperatur und Helligkeit lassen sich bei diesem Modell stufenlos einstellen. Eine Memory-Funktion ist auch mit dabei. LED-Stehleuchte für 89,99 Euro. Hier hat der Hersteller an ein zusätzliches Leselicht gedacht, das sich zielgerichtet biegen lässt. Leuchtmittel gehört mit zum Lieferumfang.

für 89,99 Euro. Hier hat der Hersteller an ein zusätzliches Leselicht gedacht, das sich zielgerichtet biegen lässt. Leuchtmittel gehört mit zum Lieferumfang. Akku-Staubsauger für 159 Euro. Ganze 60 Prozent günstiger als sonst. Der Akku bietet bis zu 45 Minuten Laufzeit, ein integrierter Handsauger ist mit dabei.

für 159 Euro. Ganze 60 Prozent günstiger als sonst. Der Akku bietet bis zu 45 Minuten Laufzeit, ein integrierter Handsauger ist mit dabei. Box-Bett für 799 Euro. Modern, pflegeleicht und im Landhausstil gehalten. Eine 7-Zonen-Wendematratze mit großer Liegefläche ist dabei.

für 799 Euro. Modern, pflegeleicht und im Landhausstil gehalten. Eine 7-Zonen-Wendematratze mit großer Liegefläche ist dabei. Fellteppich für 99,99 Euro. Der Flokati-Teppich verfügt über einen Fell-Look und passt in nahezu alle Einrichtungsstile. Die Maße liegen bei 230 x 160 cm.

für 99,99 Euro. Der Flokati-Teppich verfügt über einen Fell-Look und passt in nahezu alle Einrichtungsstile. Die Maße liegen bei 230 x 160 cm. 5-in-1-Wetterstation für 54,99 Euro. Mit einem Rabatt über 57 Prozent bietet Aldi diese Station an. Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur sowie Niederschlagsmenge werden angegeben.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Akku-Laubsauger für 49,99 Euro. Das batteriebetriebene Gerät kann Blasen, Saugen und Häckseln. Der integrierte Fangsack kommt auf ein Volumen von 45 l.

für 49,99 Euro. Das batteriebetriebene Gerät kann Blasen, Saugen und Häckseln. Der integrierte Fangsack kommt auf ein Volumen von 45 l. Akku-Heckenschere für 39,99 Euro. Gegenläufige Messer für eine hohe Schnittleistung sind mit dabei. Die maximale Schnittlänge wird mit 510 mm angegeben.

für 39,99 Euro. Gegenläufige Messer für eine hohe Schnittleistung sind mit dabei. Die maximale Schnittlänge wird mit 510 mm angegeben. Akku-Bohrschrauber für 49,99 Euro. Ausgestattet mit einem 2-Gang-Getriebe. Inklusive Koffer mit Zubehör wie acht HSS-Bohrer und acht Schraubbits.

für 49,99 Euro. Ausgestattet mit einem 2-Gang-Getriebe. Inklusive Koffer mit Zubehör wie acht HSS-Bohrer und acht Schraubbits. Teleskop-Ratschenschere für 24,99 Euro. Die Griffe sind zwischen 72 und 97 cm ausziehbar, um den Aktionsradius zu vergrößern. Für Äste bis 50 mm im Durchmesser geeignet.

für 24,99 Euro. Die Griffe sind zwischen 72 und 97 cm ausziehbar, um den Aktionsradius zu vergrößern. Für Äste bis 50 mm im Durchmesser geeignet. Außensteckdose für 24,99 Euro. Mehrere, in Steinoptik gehaltene Modelle bietet Aldi an. Sie bieten jeweils vier Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.

Diese Angebote bietet Aldi Süd: