Xiaomi ist bekannt für seine Experimentierfreudigkeit. Doch eins konnte der Smartphone-Hersteller bisher nicht loswerden – die Frontkamera im Display. Mit einer neuen Idee könnte das jetzt aber passieren. Ganz so neu ist die Überlegung aber nicht. Andere Hersteller hatten sie nämlich schon vorher. Und auch Xiaomi hat sie schon in seinen Redmi-Handys eingesetzt.

Xiaomi entwickelt Pop-up-Kamera für Smartphones

Während die meisten Smartphone-Hersteller aktuell daran arbeiten, die Frontkamera unsichtbar unter einem Display zu verstecken, könnte Xiaomi einen anderen Weg einschlagen. Laut einem nun aufgetauchten Patent könnte das chinesische Unternehmen zukünftig in einigen Smartphones auf eine Pop-up-Kamera setzen. Die Frontkamera würde also nicht mehr über oder im Display verbaut werden, sondern an der Oberseite herausfahren, wenn ihr sie benötigt (Quelle: ithome).

Mit einem relativ kompliziert aussehenden Mechanismus über mehrere Zahnräder würde die Frontkamera an der Oberseite ein Stückchen herausfahren und wieder verschwinden. Ganz neu ist die Idee nicht. Schon das OnePlus 7 Pro hatte eine ausfahrbare Kamera. Auch wenn der Mechanismus ganz gut funktioniert hat und ihr so ein vollflächiges Display zur Verfügung hattet, wurde die Technologie schon im Nachfolger wieder begraben. Sie hat sich auf Dauer einfach nicht bewährt. Obwohl sogar ein Fall-Mechanismus integriert war. Fällt das Handy, fährt die Kamera automatisch ein, um nicht beschädigt zu werden.

Wie immer ist unklar, ob Xiaomi die Technologie nur patentiert, um sich diese zu sichern, oder ob sie auch wirklich in einem Smartphone zum Einsatz kommt. Mit dem Redmi K20 Pro hatte Xiaomi sogar schon ein eigenes Smartphone mit Pop-up-Kamera veröffentlicht. Wieso dieses neue Patent also jetzt aufgetaucht ist, ist nicht bekannt. Vielleicht wurde die Technologie verfeinert und arbeitet besser.

Das aktuelle Top-Smartphone von Xiaomi im Video vorgestellt:

Xiaomi 13 kommt bald

Während Xiaomi also an der nächsten Smartphone-Idee arbeitet, stehen uns mit dem Xiaomi 13 und 13 Pro zwei neue High-End-Smartphones bevor. Diese sollen noch in diesem Jahr vorgestellt werden und eine besonders gute Leistung besitzen.