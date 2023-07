Das kommende RPG Baldur’s Gate 3 bietet euch die Möglichkeit, bei gegenseitiger Anziehung mit euren Gefährten in die Kiste zu steigen. Bei der Produktion der Sex-Szenen hat sich Larian Studios auch nicht lumpen lassen und sich ein Vorbild an Hollywood genommen.

Baldur's Gate 3 Facts

Wenn ihr euch beim Zocken von Baldur’s Gate 3 zu einem der NPCs hingezogen fühlen solltet, dann stehen eure Chancen auf ein romantisches Techtelmechtel gut: Das RPG wird euch mehrere Charaktere verführen lassen, so lange ihr bei ihnen genug Anerkennung erwirtschaftet habt. Für die Erstellung der jeweiligen Sex-Szenen hat sich Entwickler Larian Studios an Hollywood-Filmen orientiert und sogenannte Intimacy Coordinators engagiert und ist somit ein echter Trendsetter in der Landschaft von Triple-A-Games.

Baldur’s Gate 3: Sex-Szenen wie in Hollywood

Intimacy Coordinators werden bei Film- und Fernsehproduktionen eingesetzt, um intimere Szene zwischen Schauspielern sowohl zu planen und gestalten als auch vor Ort zu sein und stets sicherzustellen, dass die persönlichen Grenzen der Akteure zu keiner Zeit überschritten werden. In den letzten Jahren wurden Koordinatoren unter anderem bei Projekten wie Euphoria, Sex Education und Watchmen eingesetzt.

Schaut euch hier den offiziellen Ankündigungstrailer von Baldur’s Gate 3 an:

Baldur's Gate 3 - Official Announcement Trailer

Mit Baldur’s Gate 3 hat nun auch erstmals ein Triple-A-Game die Intimacy Coordinators genutzt – was die beteiligten Schauspieler laut einem Interview mit der BBC sehr wohlwollend aufgenommen haben. Möglicherweise könnte diese Praxis nun also auch im Gaming-Bereich Verbreitung finden – zumindest bei Spielen, die entsprechend intime Szenen beinhalten. (Quelle: BBC)

Steam: Neues RPG ermöglicht Bären-Sex

Dass Intimacy Coordinators in Baldur’s Gate 3 zum Einsatz gekommen sind, ergibt durchaus Sinn, schließlich sind die Romanzen fester Teil des Spiels und bieten dabei auch einige ungewöhnliche Szenarios. Beim einem Preview-Event sorgte Larian Studios zum Beispiel für Wirbel, weil ihr im Spiel Sex mit einem Druiden in Gestalt eines Bären haben könnt. Vermutlich mussten die Intimitätskoordinatoren bei dieser Szene Überstunden schieben.

Auf Steam könnt ihr euch Baldur’s Gate 3 bereits jetzt sichern – das RPG befindet sich bereits seit 2020 in der Early-Access-Phase. Am 3. August 2023 wird es dann offiziell auf der PC-Plattform releast, während die PS5-Version am 6. September folgen soll.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.