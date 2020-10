Das momentane Spitzen-Spiel der Steam-Charts kann statt in 25 Stunden auch in nur sieben Minuten durchgespielt werden, wie ein Spieler jetzt beweist.

Steam's neues Spitzen-Spiel kann in nur 7 Minuten statt 25 Stunden durchgespielt werden

Nachdem das Indiespiel Among Us nun wochenlang den Top-Platz der beliebtesten Steam-Spiele in Beschlag nahm, wurde es letzten Endes wieder vom Thron gestoßen. Der neue König? Baldur's Gate 3 - oder zumindest die „Early Access“-Version des neuen RPGs.

Baldur's Gate 3 könnt ihr euch hier auf Steam ansehen.

Eigentlich soll dieses mit Inhalten vollgepackt sein, die euch für knapp 25 Stunden unterhalten sollen. Wie ein besonders schneller Spieler nun beweist, könnt ihr Baldur's Gate 3, in seiner momentanen Version, aber auch in nur sieben Minuten beenden. Der Speedrunner Cary Palmer erzählt Kotaku, dass er über 200 Anläufe für diese Zeit brauchte.

Wie könnt ihr Baldur's Gate 3 in nur 7 Minuten durchspielen?

Der Trick läge, so Palmer, im Springen. Um das Spiel in nur sieben Minuten abzuschließen, benutzte er immer wieder einen bestimmten Zauber, der die Weite der Sprünge verdreifacht.

So geht er allen Kämpfen und Quests aus dem Weg – sogar dem ersten Bosskampf, der eigentlich noch zum Prolog gehört. Lästige Cutscenes drückt er einfach so schnell wie möglich weg.

So sieht das Ganze dann im Endeffekt aus:

Ein so schnelles Durchspielen gelingt trotz all der Vorbereitung aber nicht garantiert, erklärt der Speedrunner. An einer Stelle befindet sich nämlich ein Brunnen, durch den ihr zum vorerst finalen Teil des Spiels gelangt. Diesen dürft ihr jedoch nur betreten, wenn ihr Glück beim Würfeln habt.

Baldur's Gate 3 - Quests enttäuschen Speedrunner

Am Ende seines Runs sieht Palmers Spieler-Statistik natürlich recht leer aus: Er hat nichts bekämpft, keine EXP verdient und befindet sich somit immer noch auf Level 1 – dafür hat er ein 25 Stunden-Spiel in nur sieben Minuten durchgehauen.

Rückblickend äußert sich der Speedrunner aber etwas enttäuscht vom Spiel und seinem Inhalt. Durch sein Projekt habe er erkannt, dass der Großteil der Quests lediglich optional und wenig miteinander verknüpft seien.

Sieben Minuten für ein so großes Spiel ist eine beachtliche Zeit. Da sich Baldur's Gate 3 aber noch im Early Access befindet, ist davon auszugehen, dass da noch mehr Inhalt kommen wird, der den Run in Zukunft schwieriger gestaltet. Ob die Quests in Zukunft dann mehr miteinander verbunden sein werden, wird sich erst noch zeigen.