Battlefield 2042 soll größer werden als all seine Vorgänger und verdoppelt die Spielerzahl. Was aber. wenn nicht genug Spieler da sind? Die Entwickler haben eine Lösung. mit der aber vielleicht nicht alle Spieler einverstanden sind.

Battlefield 2042 Facts

In Battlefield 2042 wird es Schlachten mit bis 128 Spielern geben. Zumindest auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S, denn die Konsolen der letzten Generationen haben für die „All-out Warfare“-Modi nicht mehr genug Power und werden bei den bekannten 64 Spielern bleiben. Bei so hohen Spielerzahlen kann es außerhalb der Stoßzeiten schon mal etwas dauern. bis sich genug virtuelle Soldaten gefunden haben. Damit das nicht ausartet, will Entwickler DICE mit Bots auffüllen.

Bots können nicht ausgeschaltet werden

Wie DICE der Website The Verge berichtet, wird Battlefield 2042 menschliche Spieler immer priorisieren und mit den KI-Soldaten die Runden auffüllen. Je nach Region, Plattform und verfügbaren menschlichen Spielern kann Battlefield bis zu 64 Bots hinzufügen. Schon damit könnten einige Spieler nicht glücklich sein, sie spielen ja schließlich einen Multiplayer-Shooter und kein Koop- oder Singleplayer-Spiel.

Eine Wahl haben Spieler übrigens nicht, denn in den „All-out Warfare“-Modi wird es keine Option geben, die es Spielern ermöglicht, die Bots auszuschalten. Wer keine Bots möchte, muss auf einen der anderen Modi ausweichen.

Wenn die KI nichts taugt

Laut DICE wird an der KI noch fleißig gearbeitet. Weitere Anpassungen soll es anhand der Spielerdaten aus möglicherweise der Beta und spätestens dem normalen Spielbetrieb ab Release geben. Wenn die Spieler schon mit Bots spielen müssen, sollten die wenigstens ein bisschen was drauf haben.

Beim Battle Royale PUBG ging die Einführung von Bots Anfang 2020 ziemlich nach hinten los. Nicht nur, dass die Bots unfähiges Kanonenfutter waren, sie zerstörten auch das spannende Spielprinzip, eben der letzte menschliche Spieler zu sein. Wie das für Battlefield ausgeht, bleibt natürlich abzuwarten.

Gegenüber The Verge sagten die Entwickler, sie hätten bald neue Informationen zu den Bots in Battlefield 2042. Es ist bereits bekannt, dass Spieler jede Map und jeden Modus auch alleine und im Koop mit beziehungsweise gegen Bots spielen können. Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021.