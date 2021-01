Viele der beliebten GTA-Teile haben mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel. So auch die Grafik-Modelle ihrer beliebten Protagonisten. Ein Künstler zeigt jetzt, wie die Charaktere in modernen Spielen aussehen würden.

Wie würden alte GTA-Charaktere in heutigen Spielen aussehen?

Der Künstler Hossein Diba hat auf seinem Profil von ArtStation etliche Bilder zu bekannten Charakteren der GTA-Reihe veröffentlicht. Dabei konzentriert er sich nicht auf Protagonisten des aktuellen GTA 5, sein Augenmerk liegt auf den Pixel-Gesichtern der vergangenen Tage. Der Spieler-Liebling CJ aus dem ebenso beliebten GTA: San Andreas sieht unglaublich realistisch aus:

Ziemlich ungewohnt Carl ‚CJ‘ Johnsen ohne seine berühmten Ecken und Kanten zu sehen. Bekannt aus dem mit Achtzigerjahre-Charme behafteten GTA: Vice City erstrahlt auch Thomas ‚Tommy‘ Vercetti in ganz neuem Glanz. Das Spiel ist ursprünglich für die PS2 erschienen und ist damit schon ganze 19 Jahre alt. In einem heutigen Spiel würde Tommy wohl so aussehen:

Nikolai ‚Niko‘ Bellic aus GTA 4 ist im Original zwar nicht mit einem ganz so detailarmen 3D-Modell ausgestattet gewesen, ist heute dennoch bereits zehn Jahre alt. Auch er bekommt also eine Verjüngungskur verpasst und macht in diesem schicken Gruppenbild eine unglaublich gute, und vor allen Dingen scharfe Figur:

Hossein Diba hat auf seinem Profil weitere beliebte Charaktere in gestochen scharfe 3D-Modelle verwandelt. Auf seinem YouTube-Kanal findet ihr auch einige Videos, die die Entstehungsgeschichte und weitere Einblicke gewähren. Ihr könnt euch einige seiner GTA-Kreationen in dieser Galerie anschauen:

Der namenlose Protagonist aus GTA 3. Nico aus GTA 4. Bekanntes "GTA: San Andreas"-Covergirl.

Die Bilder von Hossein Diba schreien gerade zu nach einem Remaster der beliebtesten GTA-Teile vergangener Zeiten, oder was meint ihr? Sollten die Charaktere ein Makeover bekommen? Oder sehnt ihr lieber GTA 6 entgegen?