Nur 7,99 auf Steam: Top-Horror-Game springt dank Rabatt in die Topseller

Steam-Topseller: Dead by Daylight stark reduziert

Wenn Nervenkitzel, Spannung und Horrorelemente euer Ding sind, dann ist Dead by Daylight genau das Richtige für euch. Das Spiel ist seit acht Jahren auf Steam erhältlich und hat sich als feste Größe etabliert. Vielleicht zögert ihr noch, es zu kaufen, aber es könnte sich jetzt lohnen.

Bis zum 2. Mai 2024 könnt ihr euch DbD, wie es meistens abgekürzt wird, für schlappe 7,99 Euro sichern, ihr spart also 60 Prozent (jetzt bei Steam ansehen). Zusätzliche Versionen und Erweiterungen sind ebenfalls stark reduziert erhältlich.

Noch heute gehört Dead by Daylight zu den beliebtesten Horrorspielen – das belegen die Spielerzahlen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels haben sich in den letzten 24 Stunden fast 50.000 Spieler dem Killer oder den Überlebenden gestellt (Quelle: SteamDB). Dementsprechend weit oben thront das Spiel in den Steam-Topsellern (Quelle: Steam).

Dead by Daylight bekommt neuen DLC

Das Multiplayer-Horrorspiel wird regelmäßig mit neuen Inhalten bestückt, die neue Karten, Killer und Überlebende ins Spiel bringen. Dazu gehören bekannte Figuren wie Sadako, Chucky, Leatherface, Cheryl Mason, Laurie Strode, Jill Valentine und viele mehr. Inzwischen hat Behaviour Interactive Inc. bereits die nächste Erweiterung angekündigt. Dieses Mal steht Frankenstein im Scheinwerferlicht (jetzt bei Steam ansehen). In der Beschreibung von Steam heißt es:

Der Schatten von Frankenstein liegt über Cedar Hills, einer Stadt, die durch seine gewalttätige Vergangenheit für immer verändert wurde. Eine Gruppe junger Freunde muss feststellen, dass Stones blutiges Erbe tiefe Spuren hinterlässt, die sich über Familien, Generationen und die gesamte Realität erstrecken.

Wann die Erweiterung von Entwickler Super Massive Games erscheint, ist noch nicht bekannt, einen Ankündigungstrailer gibt es aber bereits:

The Casting of Frank Stone | Enthüllungstrailer

