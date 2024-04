Steam-Hit für 6,92 Euro: Schnappt euch dieses Open-World-Survival-Game

Ein gefeiertes Survival-Game auf Steam kostet gerade nur 6,92 Euro. Green Hell schickt euch in den tödlichen Dschungel des Amazons. In der offenen Welt wimmelt es nur so vor Gefahren, die überwunden werden wollen.

Steam Facts

Green Hell auf Steam jetzt für nur 7 Euro

Steam hat viele tolle Survival-Games zu bieten. Spieler können sich immer wieder dafür begeistern, nur mit ein paar Stöcken zu starten und schließlich ein eigenes Lager zu errichten und die Natur zu bezwingen. Jetzt könnt ihr gegen die Gefahren des Amazonas-Regenwalds antreten, ohne allzu tief in den Geldbeutel greifen zu müssen. Green Hell kostet gerade nur 6,92 Euro anstelle von 20,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 67 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 27. April.

Anzeige

In Green Hell findet ihr euch komplett allein im Dschungel wieder. Gefahren gibt es viele: Raubtiere wollen euch zum Abendessen verspeisen und tropische Krankheiten erledigen euch sogar noch schneller. Auch der eigene Verstand kann euch unter diesen Umständen leicht im Stich lassen. Zum Überleben benötigt ihr also Wasser, Nahrung, einen Unterschlupf und auch Ausrüstung wie Werkzeuge und Waffen.

Green Hell Creepy Jar

Noch nicht überzeugt? Schaut euch hier den Trailer zu Green Hell an:

Green Hell Launch Trailer

Green Hell kommt bei Steam-Spielern gut an

Die PC-Spieler auf Steam zeigen sich von Green Hell überzeugt. Das Survival-Game verdient sich das Prädikat der „sehr positiven“ Bewertungen. Insgesamt geben 87 Prozent der mehr als 48.000 Reviews einen Daumen noch. Highlight ist für viele Spieler auch der Koop-Modus, dank dem ihr noch drei Freunde mit in die grüne Hölle nehmen könnt.

Anzeige

Gelobt werden außerdem die Survival-Mechaniken und die Dschungel-Atmosphäre. Viele Spieler machen aber auch klar, dass Green Hell ein wirklich knallhartes Spiel. Ihr solltet euch also darauf einstellen, sehr oft das Zeitliche zu segnen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.