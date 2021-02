Wer hat auf Instagram die meisten Follower? GIGA hat für euch aktuelle Zahlen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Instagram Facts

Instagram Deutschland: Toni Kroos führt mit 26,5 Millionen Followern

Geld verdienen mit Instagram? Das hat der beliebteste deutsche Influencer nicht nötig, denn er hat ein erträgliches Haupteinkommen: Die Rede ist vom Fußballer Toni Kroos (toni.kr8s), der aktuell bei Real Madrid als Mittelfeldspieler unter Vertrag steht und dort für seine Erfolge jährlich mit einem zweistelligen Millionenbetrag entlohnt wird. Der 31-jährige stammt aus Greifswald und holte 2014 in Brasilien mit der deutschen Fußballnationalmannschaft den Weltmeistertitel.

Auf Platz 2 folgt ebenfalls ein 2014er-Weltmeister, nämlich der aus Gelsenkirchen stammende Mesut Özil (m10_official), der derzeit für Fenerbahçe Istanbul spielt. Ihm folgen 24 Millionen Abonnenten auf Instagram – der Abstand zu Platz 1 ist also gar nicht mal so groß.

Streng genommen sind die beiden Sportler und keine Full-Time-Influencer. Auf Platz 3 treffen wir dann aber auf die Zwillinge Lisa und Lena (lisaandlena) aus Stuttgart. Sie werden als „Webvideoproduzentinnen und Influencer“ bezeichnet, sind nicht nur auf Instagram, sondern auch auf TikTok, Facebook, YouTube und Twitch aktiv. Rund 15,6 Millionen Abonnenten folgen den beiden 18-Jährigen mittlerweile.

Fußballer und Schauspieler führen im weltweiten Ranking

Auch wenn die Zahlen von Toni, Mesut, Lisa und Lena beeindruckend sind – im internationalen Vergleich hängt die Messlatte nochmal um einiges höher. Hier steht Fußballgott Cristiano Ronaldo (cristiano, derzeit bei Juventus Turin) mit 263 Millionen Abonnenten an der Spitze. Das ist also rund zehn Mal so viel wie bei Toni Kroos.

Apropos Fußball, hast du schon das?

FIFA 21 (PS4)

Hinter „CR7“ folgen die Sängerin Ariana Grande (arianagrande, 222 Mio. Follower) und der Schauspieler Dwayne Johnson (therock, 218 Mio. Follower).

Bilderstrecke starten (26 Bilder) 25 haarige Kerle beweisen, dass Männer die besseren Mädchen sind

Österreich und Schweiz: Muskeln, Raubkatzen und Rap

In Österreich führend ist Fitnessmodel Johannes Bartl (johannesbartl), der mit 1,7 Millionen Abonnenten fast schon die Einwohnerzahl Wiens hinter sich versammeln kann. Dahinter folgen Lisa Marie Schiffner (lisamarie_schiffner) und Marcel Dähne (ksfreak).

Unter den Schweizer Influencern ist der Tierschutzaktivist Dean Schneider (dean.schneider, 9 Mio. Follower) führend. Dahinter mit etwas Abstand die Rapperin Loredana (loredana, 2,8 Mio. Follower) und die Stylebloggerin Kristina Bazan (kristinabazan, 2,1 Mio. Follower).