Sehr oft kann es sich lohnen, gebrauchte Konsolen und Handhelds zu kaufen. Nicht nur, weil gewisser Retro-Gaming-Kram nicht mehr anders zu ergattern ist, sondern weil auch der eine oder andere Taler gespart werden kann. Der Käufer dieses Nintendo DS zudem auch noch mit Loot der ganz besonderen Art überrascht.

Reddit-Nutzer acollier25 kaufte sich online einen gebrauchten DS. Dabei handelt es sich um eine Special Edition, die es zusammen mit dem Spiel The Legend of Zelda: Phantom Hourglass zu kaufen gab. Das gute Stück hat bereits einige Jahre auf dem Buckel und hat auch einige kleine Macken und Kratzer abbekommen, doch wie man aus der Nachricht des Vorbesitzers herauslesen kann, war der DS immer an seiner Seite.

Nintendo DS begleitete Besitzer für 13 Jahre

Als der Käufer sein Paket öffnete, befand sich neben dem Nintendo DS auch eine Nachricht im Paket. Der vorherige Besitzer hofft, die Konsole bringt dem Neuen so viel Spaß wie ihm selbst:

„Hallo! Danke fürs Kaufen 😊 Ich habe diesen DS zu meinem 10. Geburtstag bekommen. Ich wusste damals nicht wer Link oder Zelda waren, aber ich wusste es dann! Er begleitete mich auf vielen langen Reisen! Ich bin jetzt 23 Jahre alt und ich hoffe, jemand anderes hat genauso viel Spaß damit wie ich. Fröhliches Spielen / Sammeln! (Oder verkaufen...die Zeiten sind hart lol!) – Janie“

