Der Hersteller kommt aus Berlin: Bluetooth-Lautsprecher mit austauschbarem Akku vorgestellt

Eine Berliner Marke mischt schon seit einigen Jahren erfolgreich im hart umkämpften Markt für Bluetooth-Lautsprecher mit. Nun bringt sie ein Feature zurück, das andere Hersteller schon längst vergessen haben: Beim neuen Lautsprecher „D Fine Evo“ kann der Akku ausgetauscht werden.

Dockin Facts

Dockin D Fine Evo: Mittelgroßer Bluetooth-Lautsprecher mit austauschbarem Akku

Der Name „Dockin“ dürfte mittlerweile eine gewisse Bekanntheit erlangt haben: Hervorragende Testergebnisse bei der Fachpresse, zahlreiche positive Kundenstimmen bei Amazon – die Marke hat sich etabliert, gilt als ernstzunehmende Alternative zu JBL, Bose und Sony. Der neue Dockin D Fine Evo tritt vom Design her in die Fußstapfen des Dockin D Fine (ohne „Evo“, erschienen 2016), sogar die Abmessungen (28,5 × 10 × 10,3 cm) stimmen mit denen des Vorfahren überein.

Der D Fine Evo misst 28,5 cm in der Breite und wiegt etwas unter 2 kg. Das Design wirkt etwas bieder, ist aber durchaus zweckmäßig (Bildquelle: Dockin)

Technisch hat sich erfreulicherweise einiges getan. Die Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden übertrifft den Vorgänger (ca. 10-12 Stunden) und befindet sich nun eher auf Augenhöhe mit der aktuellen Konkurrenz.

Die wichtigste Besonderheit und heutzutage schon fast ein Alleinstellungsmerkmal ist der austauschbare Akku des D Fine Evo. Die meisten Bluetooth-Lautsprecher haben mittlerweile fest verbaute Batterien, an die man nicht ohne Weiteres rankommt. Ein wechselbarer Akku ist aus Sicht der Nachhaltigkeit eine gute Sache, denn es handelt sich nun mal um ein Verschleißteil. Dieses zu ersetzen, bedeutet eine längere Lebensdauer für das gesamte Produkt. Der passende Ersatzakku kostet rund 35 Euro (bei Amazon anschauen).

Der Dockin D Fine kann auch als Powerbank genutzt werden, um beispielsweise unterwegs ein Smartphone aufzuladen. Dieses Feature ist nützlich und auch bei anderen Boxen zu finden, etwa bei der JBL Charge 5 (bei Amazon ansehen) oder dem Teufel Rockster Cross (bei Teufel ansehen).

Die Dockin App bietet erweiterte Einstellungen für den D Fine Evo (Bildquelle: Dockin)

Dockin stellt auch eine passende Handy-App (für Android und iOS) bereit, die erweiterte Einstellungen wie etwa einen Equalizer bietet. Zwei D Fine Evo können miteinander gekoppelt werden. Im „Party-Modus“ erzeugen beide Lautsprecher dann eine synchronisierte Wiedergabe, im „Stereo-Modus“ spielt hingegen jeder Speaker einen der beiden Stereo-Kanäle ab – was ein erheblich besseres Klangerlebnis bedeuten kann (vorausgesetzt, man sitzt ungefähr mittig).

Dockin D Fine Evo: Preis, Verfügbarkeit, technische Daten

Der Dockin D Fine ist ab sofort für 139,95 Euro direkt beim Hersteller und bei Amazon erhältlich.

Abmessungen und Gewicht: 28,5 × 10 × 10,3 cm / 1.930 g

2-Wege-Stereo-Sound

Sound-Equalizer via App (Android / iOS)

bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit

Integrierte Powerbank und austauschbarer Akku

Schutz vor Wasser und Staub (IP55-Zertifikat)

